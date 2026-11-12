Phường Nghĩa Đô: “Hành trình xanh” gọn nhà, sạch phố

Những việc tưởng như vô hại, chẳng hạn thường xuyên đeo túi một bên vai, ngủ nghiêng một phía hoặc đứng dồn trọng lượng lên một chân, có thể khiến một số nhóm cơ phải làm việc nhiều hơn, trong khi những nhóm khác ít được sử dụng, có thể gây ra tình trạng mất cân bằng cơ bắp. Các chuyên gia vật lý trị liệu chỉ ra cách điều chỉnh những thói quen này để hạn chế căng cứng và đau nhức, theo Channel News Asia (CNA).