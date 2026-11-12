Phường Nghĩa Đô: “Hành trình xanh” gọn nhà, sạch phố
Trong những năm qua, nhằm hướng đến một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, hướng đến “Hành trình xanh”, Ban Công tác Mặt trận số 33 kết hợp với chi Hội phụ nữ và bà con Tổ dân phố 33 phường Nghĩa Đô, trước đây là tổ 14 phường Quan Hoa, đã có nhiều hoạt động cụ thể như: tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm sạch các vật dụng chứa nước đọng, ngăn chặn, đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bóc gỡ các quảng cáo rác trên tường và xây dựng “Ngôi nhà xanh” cho các vật liệu tái chế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-nghia-do-hanh-trinh-xanh-gon-nha-sach-pho-246261112160841485.htm