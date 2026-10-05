Phường Nghĩa Đô giải trình về quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Tìm hướng sử dụng hiệu quả tài sản dôi dư

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên chất vấn là hệ thống nhà văn hóa sau sắp xếp tổ dân phố. Hiện 50/50 tổ dân phố đều có địa điểm sinh hoạt. Tuy nhiên, trong 58 nhà văn hóa trên địa bàn, có 36 nhà đang sử dụng và 22 nhà không sử dụng. Một số công trình được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ, trong khi quy mô dân cư sau sắp xếp tăng lên nên không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: MT

Đối với 22 cơ sở không sử dụng, UBND phường cho biết, sẽ rà soát để lựa chọn phương án phù hợp thay vì để tài sản công bỏ không. Theo phương án đang được xây dựng, một số cơ sở có thể tiếp tục làm điểm sinh hoạt cộng đồng phụ; một số được chuyển đổi công năng thành phòng đọc sách, lớp học cộng đồng, nơi sinh hoạt của các hội, đoàn thể hoặc phục vụ nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự. Những cơ sở có diện tích nhỏ hoặc còn vấn đề cần xác định về hiện trạng, pháp lý sẽ tiếp tục được đánh giá trước khi quyết định phương án xử lý.

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại phiên họp giải trình. Ảnh: MT

Theo lộ trình, trong quý IV-2026, phường sẽ hoàn thành rà soát cơ sở vật chất, đề xuất sửa chữa hệ thống thiết chế văn hóa và xây dựng phương án sắp xếp, chuyển đổi công năng 22 nhà văn hóa không sử dụng. Đến quý II-2027, phường dự kiến khảo sát, đề xuất cải tạo, nâng cấp, mở rộng 14 nhà văn hóa có điều kiện phù hợp.

Cùng với nhà văn hóa, chất lượng các sân chơi công cộng cũng được đặt ra tại phiên giải trình. Toàn phường hiện có 51 sân chơi, không gian công cộng, trong đó 37 điểm do UBND phường quản lý, 12 điểm do ban quản lý tòa nhà quản lý và 2 điểm do tổ dân phố quản lý. Tuy nhiên, các sân chơi phân bố chưa đồng đều; nhiều thiết bị ngoài trời được lắp đặt qua các giai đoạn đã xuống cấp, hư hỏng. Năm 2026, phường chưa có dự án sửa chữa, đầu tư trang thiết bị vui chơi, thể thao.

Đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình. Ảnh: MT

Trước thực trạng này, UBND phường định hướng đưa danh mục sửa chữa, thay thế thiết bị sân chơi vào dự toán ngân sách hằng năm, tăng cường kiểm tra và phát huy mô hình sân chơi tự quản. Tại những khu dân cư thiếu quỹ đất, phường nghiên cứu tận dụng sân nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và những không gian phù hợp để bố trí thiết bị tập luyện.

Để không gian công cộng thực sự phục vụ người dân

Việc quản lý, khai thác Công viên Nghĩa Đô và Sân vận động Nghĩa Tân cũng nhận được nhiều câu hỏi của đại biểu.

Công viên Nghĩa Đô có diện tích 86.541m², hiện là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động đi bộ, chạy bộ, bóng chuyền hơi, dân vũ, khiêu vũ, cờ tướng và vui chơi của trẻ em. Sau khi cải tạo theo hướng không gian mở, hàng rào được hạ, thêm 6 lối tiếp cận được mở để người dân đến vui chơi, tập luyện thuận tiện hơn.

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Lê Mạnh Tiến trả lời chất vấn. Ảnh: MT

Trong khi Công viên Nghĩa Đô đang thu hút đông người dân, việc khai thác Sân vận động Nghĩa Tân lại đặt ra một bài toán khác. Theo báo cáo tại phiên giải trình, công trình hiện đã xuống cấp, mặt sân hư hỏng, không thể sử dụng. Một phần tầng hầm và khu vực khán đài đang được bố trí làm nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ Aikido, Taekwondo, Karate, Tennis.

UBND phường đã giao đơn vị chuyên môn nghiên cứu đề án khai thác sân vận động, song khu vực này nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo khu tập thể Nghĩa Tân nên đề án chưa được thông qua. Thời gian tới, phường dự kiến tiếp tục phát triển các môn thể thao ngoài trời, thành lập thêm câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, cầu lông; đồng thời đề xuất đầu tư, cải tạo để từng bước đưa sân vận động trở thành điểm sinh hoạt, luyện tập thường xuyên của người dân.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng tiếp thu, giải trình tại phiên chất vấn. Ảnh: MT

Kết luận phiên giải trình, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; phân loại rõ công trình cần đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị hoặc điều chỉnh công năng, bảo đảm nguồn lực được đầu tư đúng nơi cần thiết, tránh dàn trải, trùng lặp và hiệu quả thấp. Đồng thời, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý, xử lý những công trình sử dụng chưa hiệu quả và các vướng mắc liên quan đến đất đai, tài sản công.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, sau phiên giải trình, việc nào có thể giải quyết ngay phải triển khai ngay; nội dung cần thời gian phải xác định rõ lộ trình; vấn đề còn vướng về cơ chế, chính sách phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện bằng chuyển biến thực tế tại các thiết chế và mức độ người dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tốt hơn.