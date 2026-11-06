Phường Nghĩa Đô duy trì xử lý vi phạm dừng, đỗ xe
Tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại một số tuyến phố có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi Hà Nội điều chỉnh tăng phí trông giữ phương tiện. Việc một số chủ xe tìm cách né các điểm trông giữ có thu phí đã khiến tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện tại lòng đường, vỉa hè diễn biến phức tạp hơn. Không chỉ gây cản trở giao thông, những vi phạm này còn ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị. Để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm sau các đợt ra quân, phường Nghĩa Đô đang duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường xử lý và hậu kiểm, từng bước lập lại trật tự dừng, đỗ phương tiện trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-nghia-do-duy-tri-xu-ly-vi-pham-dung-do-xe-246261106181641829.htm