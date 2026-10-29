Phường Nghĩa Đô đưa tiện ích số vào hoạt động kinh doanh

Tiểu thương chợ Nghĩa Tân hưởng ứng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: MT

Thay đổi từ những giao dịch tại chợ dân sinh

Tại chợ Nghĩa Tân, bên cạnh hình thức thanh toán bằng tiền mặt, người mua đã có thêm lựa chọn chuyển khoản qua mã QR. Chỉ với điện thoại thông minh có ứng dụng ngân hàng, khách hàng có thể thực hiện giao dịch. Với tiểu thương, phương thức này giúp giảm thời gian kiểm đếm, trả lại tiền thừa, nhất là vào những thời điểm đông khách.

Đây là một trong những tiện ích bước đầu từ mô hình “Chợ thông minh 4.0 - Không dùng tiền mặt” được phường Nghĩa Đô triển khai tại hai chợ Nghĩa Tân và Quan Hoa trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số.

Chị Đào Thị Huệ, tiểu thương chợ Nghĩa Tân cho biết, trước đây, chị chủ yếu nhận tiền mặt. Khi bắt đầu sử dụng mã QR, chị khá lúng túng với ứng dụng ngân hàng, nhất là việc kiểm tra tiền chuyển vào tài khoản.

“Lúc đầu, tôi cũng ngại vì không quen dùng ứng dụng ngân hàng, sợ khách chuyển tiền rồi mà mình không biết kiểm tra. Sau khi được hướng dẫn vài lần, tôi đã tự làm được. Bây giờ, mỗi ngày có vài chục lượt khách chuyển khoản, nhất là các bạn trẻ. Khách mua hàng không phải chờ trả lại tiền lẻ, mình cũng đỡ mất thời gian”, chị Huệ chia sẻ.

Sau khi làm quen với ứng dụng, chị Huệ đã có thể tự kiểm tra giao dịch, đối chiếu số tiền thanh toán mà không cần nhờ người khác hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đông khách, kết nối mạng chậm hoặc điện thoại chưa hiển thị thông báo nhận tiền, chị vẫn phải kiểm tra lại để tránh nhầm lẫn.

Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại sự thuận tiện cho cả người bán và khách hàng. Ảnh: MT

Bên cạnh thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình tại hai chợ Nghĩa Tân và Quan Hoa còn kết hợp hỗ trợ tiểu thương đăng ký hộ kinh doanh, mã số thuế và tiếp cận các ứng dụng phục vụ việc buôn bán. Qua đó, các tiểu thương từng bước làm quen với công nghệ, tạo tiền đề ứng dụng các công cụ số vào quản lý và kinh doanh.

Từ hai chợ dân sinh, phường Nghĩa Đô tiếp tục triển khai mô hình thương mại không dùng tiền mặt trên 5 tuyến phố Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Nghĩa Tân, Nguyễn Văn Huyên và Hoàng Quốc Việt. Việc mở rộng phạm vi triển khai góp phần đưa phương thức thanh toán điện tử đến gần hơn với các hộ kinh doanh và người tiêu dùng.

Mở rộng ứng dụng số trong kinh doanh

Cùng với việc khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, phường Nghĩa Đô chú trọng hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các ứng dụng phục vụ quản lý và bán hàng. Đây là bước tiếp theo nhằm đưa công nghệ vào những công việc thường xuyên, từ quản lý giao dịch đến thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo tổng kết đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, phường đã phối hợp với 19 doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ các giải pháp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý và bán hàng. Đến ngày 21-10-2026, địa phương đã hỗ trợ 5.178 hộ kinh doanh và 1.695 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, ứng dụng các nền tảng số.

Phường Nghĩa Đô phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ các giải pháp cho hộ kinh doanh. Ảnh: MT

Đối với các hộ kinh doanh, những ứng dụng này giúp mở thêm khả năng theo dõi giao dịch, quản lý hoạt động bán hàng và thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, người sử dụng cần được hướng dẫn những thao tác phù hợp với đặc điểm kinh doanh, thay vì chỉ dừng ở việc cài đặt phần mềm.

Đáng chú ý, phường còn hỗ trợ đưa 20 sản phẩm tiềm năng lên các kênh thương mại điện tử, mở thêm phương thức giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng ngoài hình thức bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, để giải pháp này mang lại doanh thu thực, còn phụ thuộc vào khả năng vận hành, quảng bá và duy trì hoạt động bán hàng của từng hộ kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Lê Mạnh Tiến, sau khi hoàn thành 8/8 nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh khai thác những nền tảng đã triển khai, chú trọng hiệu quả sử dụng thực tế.

“Điều quan trọng không chỉ là số lượng hộ kinh doanh được tiếp cận công nghệ, mà còn là khả năng tự sử dụng và những tiện ích mang lại. Phường sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân làm quen, khai thác các ứng dụng phù hợp, từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh thường xuyên”, đồng chí Lê Mạnh Tiến nhấn mạnh.