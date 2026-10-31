Phường Nghĩa Đô đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy vào đời sống

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT

Xác định rõ vai trò của lực lượng dân phòng trong thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, UBND phường Nghĩa Đô chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao khả năng phát hiện nguy cơ, xử lý cháy ban đầu và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn dân cư.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và thành viên các đội dân phòng trên địa bàn. Cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) trực tiếp truyền đạt kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia.

Các đại biểu tham quan Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH. Ảnh: MT

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chung cư và những nơi tập trung đông người. Đồng thời, lực lượng dân phòng được hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức thoát nạn và phối hợp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Thông qua tập huấn, mỗi thành viên dân phòng không chỉ được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH phường Nghĩa Đô. Trung tâm đặt tại Điểm phục vụ hành chính công số Nghĩa Đô, số 45 phố Nghĩa Tân. Đây là mô hình nhằm tạo không gian học tập, trải nghiệm trực quan, giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật, nhận diện nguy cơ cháy, nổ và thực hành các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình trước những tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo phường tham quan, tìm hiểu các thiết bị PCCC. Ảnh: MT

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc, gần gũi, thiết thực, nơi người dân, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình có thể trực tiếp tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khi xảy ra cháy, nổ.

Để Trung tâm hoạt động thực chất, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Trung Kiên đề nghị Ban quản lý Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 xây dựng kế hoạch hoạt động nền nếp, khoa học; thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi và nhóm đối tượng.

Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường tích cực vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, học tập, trải nghiệm kỹ năng tại Trung tâm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Ảnh: MT

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu, lực lượng dân phòng và người dân tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế với nhiều nội dung như thoát nạn bằng dây thả chậm, di chuyển trong môi trường nhiều khói, sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn; rải, cuộn vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy và thực hành phun nước bằng lăng chữa cháy.