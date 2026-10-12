Phường Nghĩa Đô công bố quyết định thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn

Tại hội nghị, phường Nghĩa Đô công bố Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 5-10-2026 của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT

Theo nghị quyết, phường thành lập mới 3 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường. Đồng thời, tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội, qua đó kiện toàn bộ máy từ 3 phòng lên 5 phòng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô trao quyết định thành lập Văn phòng HĐND-UBND phường. Ảnh: MT

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ, trong đó có việc bổ nhiệm, điều động và phân công cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND phường trong thời gian qua. Mặc dù phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, trong điều kiện biên chế còn thiếu, đội ngũ cán bộ, công chức phường đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô trao quyết định thành lập Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường. Ảnh: MT

Trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã tiếp nhận gần 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết hơn 19.500 hồ sơ; 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử. Những kết quả này là cơ sở để phường tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn từ 3 phòng lên 5 phòng không làm tăng số lượng cán bộ, công chức hiện có mà nhằm phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ.

Để bộ máy mới sớm đi vào hoạt động ổn định, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường khẩn trương hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; ban hành quy chế làm việc, thực hiện bàn giao đầy đủ hồ sơ, công việc và tài sản, bảo đảm hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô trao quyết định thành lập Phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: MT

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng tham mưu của từng phòng, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đặc biệt lưu ý yêu cầu phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tăng đầu mối tổ chức phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc bỏ sót công việc, làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các cán bộ vừa được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.