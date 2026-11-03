Phường Nghi Sơn từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Nghi Sơn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngay khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường Nghi Sơn đã xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thành lập ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu vào nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW từng bước đi vào thực tiễn. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ hội nghị trực tiếp đến các nền tảng số, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia CĐS.

Một trong những điểm sáng là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Toàn bộ TTHC được công khai bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin; cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm.

Phường cũng rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 412 TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước, với tổng thời gian cắt giảm 52%; đồng thời phân cấp, ủy quyền giải quyết 91 TTHC cho các phòng chuyên môn. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Hữu Hội, tổ dân phố Hải Thượng, chia sẻ, khi đến trung tâm thực hiện thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn, anh được cán bộ hướng dẫn tận tình, các bước thực hiện trên hệ thống rõ ràng, minh bạch. Nhờ đó, thủ tục được hoàn tất chỉ trong một buổi.

Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận 3.793 hồ sơ, trong đó 3.699 hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Trung tâm đã giải quyết đúng và trước hạn 3.764 hồ sơ, đang giải quyết 29 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết toàn trình đạt 100%, tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 98,87%.

Cùng với cải cách TTHC, phường Nghi Sơn quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ CĐS. Đến nay, 100% máy tính tại trụ sở được kết nối internet cáp quang tốc độ cao; hệ thống mạng 5G, thiết bị họp trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số được triển khai đồng bộ. Các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND phường được vận hành thống nhất, liên thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hoàn, hiện toàn bộ văn bản đến, đi được xử lý trên môi trường số, ký số và lưu trữ điện tử, qua đó giảm văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí. Để CĐS thực sự đi vào công việc hằng ngày, phường chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân. 100% cán bộ, đảng viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng CĐS, được cấp và sử dụng chữ ký số; tỷ lệ ký số văn bản điện tử đạt 100%.

Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng phát huy vai trò “cầu nối”, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng nhập, tra cứu hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Phường còn phối hợp với lực lượng công an cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID; phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học, trạm y tế. Nhiều hộ kinh doanh đã sử dụng mã QR trong giao dịch, góp phần hình thành thói quen thanh toán số và thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn.

Từ những việc làm cụ thể, CĐS ở phường Nghi Sơn đang từng bước chuyển từ chủ trương thành phương thức vận hành trong công việc và đời sống. Hạ tầng được quan tâm, đội ngũ cán bộ được nâng cao kỹ năng, các dịch vụ công ngày càng thuận tiện hơn, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây cũng là nền tảng để phường tiếp tục xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.