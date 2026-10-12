Phường Nếnh gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Lãnh đạo phường Nếnh trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp phường.

Chiều 12/10, UBND phường Nếnh tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); ra mắt Hội Doanh nghiệp phường. Hoạt động này nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn phường.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh; Đảng ủy, HĐND, UBND phường và gần 20 hội viên tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp phường Nếnh.

Lãnh đạo UBND phường trao Quyết định chỉ định Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường.

Hiện tại, phường Nếnh có hơn 1.000 doanh nghiệp và khoảng 7.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. 9 tháng năm 2026 UBND phường tập trung điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ các mục tiêu năm 2026. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định; công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và an sinh xã hội được quan tâm.

Lãnh đạo phường Nếnh tặng hoa, chúc mừng thành lập Hội Doanh nghiệp phường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hoàng Bách, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Nếnh trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi thành phố Bắc Ninh được thành lập.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường khẳng định trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế chung, nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã chủ động đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, duy trì hiệu quả kinh doanh.

Các doanh nghiệp không chỉ đóng góp tích cực vào nhịp tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương, mà còn luôn đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng.

Tại sự kiện, lãnh đạo phường Nếnh khẳng định chính quyền phường cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn và thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, gắn bó lâu dài cùng quê hương.

Đồng thời tin tưởng, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn phường sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội, đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng phường Nếnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí thân mật, cởi mở, các doanh nhân trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và tìm kiếm cơ hội hợp tác; mong muốn UBND phường quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, ưu tiên bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường Nếnh chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, UBND phường Nếnh công bố quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường Nếnh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp phường Nếnh. Ông Thân Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ chăn nuôi Hùng An được chỉ định giữ chức Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp phường.