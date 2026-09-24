Phương Nam: 'Vợ từng bảo tôi thành công nhanh cho vợ con bớt khổ'

Phương Nam: "Các đạo diễn toàn 'ưu ái' giao cho tôi những vai khổ, gầy, nghèo"

Sau thành công của"Mưa đỏ", anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả, điều đó tác động thế nào đến việc lựa chọn vai diễn của anh?

- Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả và tự tin hơn với công việc của mình. Tôi cũng có thêm lời mời tham gia các dự án truyền hình và cả điện ảnh như: Tận hiến, Trùm sò, Chuyến đi nhớ đời,... và hiện tại là phim kinh dị "Út Lan 2".

Tôi mong khán giả nhìn thấy Phương Nam ở nhiều hình ảnh, nhiều cuộc đời khác nhau. Tôi muốn qua mỗi nhân vật, mình có thể mang đến một màu sắc mới. Nhưng mọi người hay bình luận vui trên mạng cho rằng các đạo diễn toàn "ưu ái" giao cho tôi những vai gầy, xấu, nghèo khổ, tả tơi. Vai Đen trong "Út Lan 2" cũng là một người như thế: cuộc sống khó khăn, có nhiều điều phải lo toan.

Thường xuyên đảm nhận vai gầy gò, nghèo khổ, vậy lần này cái khổ của anh khác những lần trước thế nào?

- Phim này lịch quay khá dày, đoàn phải làm việc ở nhiều địa điểm như rừng U Minh Thượng (Kiên Giang), Giàn Dừa (Cần Thơ)... Tôi thường xuyên ở dưới nước và chèo thuyền rất nhiều. Trong rừng U Minh Thượng, có những đoạn nước nhiều bèo nên chèo càng tốn sức.

Có ngày tôi chèo từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Ngoài ra còn có lịch quay kéo dài từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Công việc tiếp theo như thế nên trong thời gian làm phim, tôi giảm khoảng 4–5 kg.

Phương Nam tự nhận mình được các đạo diễn "ưu ái" giao vai nghèo khổ, tả tơi.

Diện mạo Phương Nam trên phim và ngoài đời khác nhau "một trời một vực".

Việc phải thay đổi cân nặng liên tục có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh?

- Nếu nói không ảnh hưởng thì không đúng. Khi làm "Mưa đỏ" tôi từng tự tập luyện và thay đổi cân nặng quá gấp, khiến cơ thể bị sốc. Về sau, qua những bộ phim khác, tôi chuẩn bị có kế hoạch hơn và hiểu cơ thể mình hơn.

Bây giờ tôi điều chỉnh từng bước, không còn bắt ép cơ thể như trước nữa. Một vai diễn cần sự cố gắng của diễn viên, nhưng tôi cũng phải có sức khỏe để hoàn thành cả quá trình quay.

Khi đọc kịch bản hẳn anh đã lường trước những khó khăn đó, vậy điều gì ở nhân vật Đen đã hấp dẫn để anh nhận vai?

- Bên cạnh công việc bắt rắn, Đen còn là một người chồng, người cha. Khi biết mình sẽ có thể hiện những mối quan hệ ấy, tôi rất thích. Những trải nghiệm trong gia đình giúp tôi có thêm cảm nhận để bước vào nhân vật.

Đen có vẻ ngoài và hoàn cảnh khá khó khăn, nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở hình ảnh đó. Mỗi người đều có cuộc sống, tình cảm và cách đối diện với khó khăn riêng. Tôi muốn mở khóa những điều đó ở Đen.

Nhân vật Đen là một người thợ bắt rắn chuyên nghiệp, anh có gặp khó khăn khi làm việc với... rắn?

- Tôi đã làm quen với cách cầm và kiểm soát con rắn dưới sự giám sát của người có chuyên môn. Khi tập luyện trong môi trường yên tĩnh, con rắn khá hiền, thậm chí có thể quấn quanh cổ và tay. Tôi đã nghĩ là "bạn diễn" hiểu nhau rồi. (Cười)

Vai Đen là một thợ bắt rắn chuyên nghiệp nhưng khi vào cảnh quay, Phương Nam gặp sự cố 2 lần bị rắn cắn.

Tuy nhiên, điều kiện tại trường quay hôm đó hoàn toàn khác khi trời mưa gió, xung quanh có âm thanh, ánh sáng và nhiều tiếng động. Ngay khi vừa đưa con rắn lên, tôi đã bị nó táp một lần. Sau đó, tôi cố gắng làm đúng kỹ thuật, giữ phần thân và kiểm soát phần đầu để tránh bị cắn. Nhưng trong lúc xử lý, con rắn quay lại và cắn tôi thêm lần nữa.

Ở lần đầu tiên, mọi người trong ê-kíp vẫn khá bình tĩnh vì nghĩ rằng tôi đang diễn thêm tình huống bị rắn cắn để cảnh quay sinh động hơn.

Đến lần thứ hai, khi thấy máu chảy nhiều, ê-kíp mới nhận ra tôi bị cắn thật, lập tức dừng quay. Bộ phận y tế hỗ trợ tại chỗ trước khi đưa tôi tới bệnh viện. Người huấn luyện nói con rắn không độc. Dù vậy, tôi vẫn cần kiểm tra những vấn đề sức khỏe có thể phát sinh. May mắn là sau đó tôi ổn định.

"Thành công nhanh cho vợ con bớt khổ"

Vợ anh phản ứng thế nào khi biết chuyện?

- Khi nghe tôi bị rắn cắn phải vào viện, cô ấy rất lo. Trước đó tôi cũng từng gặp sự cố trong quá trình tham gia một bộ phim khác. Gần đây, gần như phim nào tôi cũng có lần phải vào viện. Thật sự là như vậy nên gia đình không thể không lo lắng.

Vì thế, mỗi lần cúng khai máy, ngoài việc mong bộ phim thuận lợi, tôi còn xin các cụ độ trì cho mình có sức khỏe, để quá trình quay được suôn sẻ. Đặc biệt, sau những sự cố như vậy, tôi càng ý thức rõ hơn chuyện phải chăm sóc bản thân.

Nhiều lần bị doạ như thế, vợ anh có tham gia ý kiến khi anh chọn kịch bản không?

Có. Khi nhận được một kịch bản hoặc cân nhắc một nhân vật, tôi thường trao đổi với vợ xem vai diễn có phù hợp không, nếu tham gia thì có thể tiếp cận nhân vật theo hướng nào. Hai người góp ý lại rồi tôi đưa ra lựa chọn của mình.

Gia đình nhỏ của Phương Nam.

Vợ tôi học ngành đạo diễn, chúng tôi cũng là đồng môn ở Trường Đại học sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Vì thế, cô ấy hiểu được công việc của tôi và có thể chia sẻ với tôi từ góc nhìn nghề nghiệp. Có lần cô ấy nói: 'Thành công nhanh cho vợ con bớt khổ'. Tôi luôn nhớ và lấy đó làm động lực.

Nhưng khi tôi đi quay xa quá lâu, hai mẹ con lại nhắn tin bảo nhớ cả những ngày tôi "ế việc", được ở nhà cùng gia đình. (Cười)

Việc đã có gia đình có con gái dường như là lợi thế lớn cho anh khi diễn cảnh cha con với bé Thương (Gia Tuệ đóng) trong "Út Lan 2"?

Tôi chăm bé Thương như con gái mình trong thời gian quay. Có những hôm quay từ sáng đến 11–12 giờ đêm, bé ngủ ngay tại trường quay. Lúc đó, bản năng của một người làm cha nên tôi chỉ nghĩ đến việc chăm sóc để bé được ngủ ngon yên tĩnh.

Thực sự, trước khi có gia đình, khi gặp một em bé, tôi cũng quan tâm và chơi với bé, nhưng bây giờ cảm nhận được của tôi khác. Từ khi có con gái, tôi thấy mình nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc, cảm nhận mọi việc tốt hơn. Tôi cũng trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn.

Điều đó hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Khi đọc một bản văn có câu chuyện về cha con hay tình cảm gia đình, tôi có thêm kinh nghiệm của chính mình để hiểu nhân vật. Với tôi, con gái thực sự giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề.

Cảm ơn chia sẻ của Phương Nam!

Phương Nam và "con gái màn ảnh" Thương (Gia Tuệ áo dài vàng) và con gái ruột Nguyên Ốc (váy trắng) trong buổi ra mắt phim.

Phương Nam cực kỳ cưng chiều con gái Nguyên Ốc. Anh thừa nhận: "'Con gái giúp tôi trưởng thành trong nghề".

Phương Nam sinh năm 1993, từng đóng vai phụ trong các phim truyền hình: Nhà mình lạ lắm, Tình trạng đã ly hôn, Đội điều tra số 7 và phim điện ảnh "Cậu Vàng" (2021). Anh thực sự gây chú ý từ phim "Mưa đỏ" (2025) nhờ vai đội trưởng Tạ chất phác, lăn xả và sẵn lòng vì đồng đội. Vai diễn mang về cho anh chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2025.