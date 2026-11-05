Phường Nam Sơn: Giải quyết tồn đọng trong giao đất dân cư dịch vụ

Tìm hướng xử lý hiệu quả

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn phường Nam Sơn có 5 dự án đất dân cư dịch vụ triển khai nhiều năm song còn gặp trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự thay đổi quy định pháp luật qua từng thời kỳ, hạ tầng chưa hoàn thiện, một số hộ chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc chưa đồng thuận với phương án ghép lô.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tạo quỹ đất dân cư dịch vụ tại Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh đang đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xác định việc giải quyết dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường thường xuyên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình nhằm tìm hướng xử lý hiệu quả. Lãnh đạo phường giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát, phân loại từng hồ sơ để làm rõ vướng mắc cụ thể. Đơn cử, khu hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ Sơn Nam có quy mô hơn 40,7 ha (gồm 183 lô đất ở, trong đó có 98 lô đất dịch vụ). Qua rà soát nguyên nhân cho thấy, khu vực này chưa được phê duyệt điều chỉnh giá đất theo giá trị quyết toán, thiếu cơ sở thu tiền đợt cuối, giao đất và cấp sổ. Ngoài ra, một số hạng mục hạ tầng có nguy cơ mất trộm, hư hỏng, phát sinh chi phí bảo vệ; còn 34 lô đấu giá chưa xử lý dứt điểm cùng khoản tiền đất dân cư dịch vụ chưa thu hồi được.

Để tháo gỡ, phường làm việc với cơ quan chuyên môn phê duyệt điều chỉnh giá đất theo quyết toán; ban hành thông báo thu nợ đối với những hộ còn thiếu. Đồng thời, địa phương yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp hạ tầng; tổ chức giao đất thực địa và hướng dẫn Nhân dân kê khai hồ sơ. Đến nay, UBND phường hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ 98 lô dân cư dịch vụ của dự án. Với cách làm quyết liệt, rõ việc, địa phương cũng hoàn tất giao đất, cấp sổ cho 612 lô thuộc khu dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất khu Chu Mẫu.

Ông Nguyễn Hữu Phượng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường cho biết: “Đối với những dự án đã khơi thông, cơ quan chức năng triển khai quyết liệt toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, rà soát hồ sơ đến hoàn thiện thủ tục. Cụ thể, Phòng phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công huy động nhân lực, phương tiện tập trung nhập dữ liệu, chuyển thông tin sang cơ quan thuế; khẩn trương in và trao giấy chứng nhận cho người dân đủ điều kiện ngay khi có kết quả”.

Đối với những hồ sơ phức tạp do người có quyền lợi liên quan đã qua đời, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia di sản cùng việc ủy quyền đứng tên theo đúng quy định. Qua đó, giúp các hộ gia đình hoàn thiện giấy tờ nhanh chóng, hạn chế đi lại nhiều lần và từng bước giải quyết dứt điểm tồn đọng.

Phấn đấu cấp hơn 500 giấy chứng nhận

Tiếp nối kết quả đạt được ở dự án tại Sơn Nam và Chu Mẫu, phường Nam Sơn đang tập trung xử lý vướng mắc của 3 dự án còn lại gồm: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Sơn Trung; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Đa Cấu; dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tạo quỹ đất dân cư dịch vụ tại Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

Hiện tại, phường Nam Sơn đang tập trung xử lý vướng mắc của 3 dự án còn lại gồm: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Sơn Trung; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Đa Cấu; dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tạo quỹ đất dân cư dịch vụ tại Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn – Hạp Lĩnh.

Riêng dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tạo quỹ đất dân cư dịch vụ tại khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh (quy mô 352 lô, trong đó có 346 lô dân cư dịch vụ), hệ thống điện cùng hạ tầng phân khu A, B cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, một số hạng mục kỹ thuật, hồ sơ quản lý chất lượng và bản vẽ hoàn công chưa hoàn chỉnh; hệ thống cấp điện, cấp nước chưa thể đấu nối vận hành do chưa có dân cư sinh sống. Sau khi rà soát, phường yêu cầu nhà thầu hoàn thành khối lượng công việc tồn đọng, bổ sung hồ sơ nghiệm thu, quyết toán; đồng thời làm việc với Điện lực Bắc Ninh cùng đơn vị cấp nước để thống nhất phương án đấu nối, vận hành thử nghiệm. Trong đợt cao điểm này, cán bộ phường sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ để hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính từ đầu tháng 10/2026 đến nay, UBND phường đã tiếp nhận 250 hồ sơ và đang khẩn trương xử lý. Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị tiếp tục phối hợp cùng tổ dân phố Sơn Tự thu nhận hồ sơ của những trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trong tháng 11/2026.

Được cán bộ hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, ông Nguyễn Xuân Ba (tổ dân phố Sơn Tự) phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng sau bao lâu đã được phường tháo gỡ và hỗ trợ cấp sổ đỏ. Người dân mang hồ sơ đến được cán bộ giúp đỡ rất nhiệt tình”. Trong khi đó, tại khu dân cư dịch vụ Sơn Trung, tổ công tác đã hoàn thành rà soát 220/304 lô đất. Dự án Đa Cấu cũng đang đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho những hộ đủ điều kiện.

Ông Hà Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Sơn khẳng định: Địa phương luôn xác định việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục cho những dự án kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là làm rõ vướng mắc đến đâu xử lý dứt điểm đến đó. Phường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận rà soát, phân loại hồ sơ để tập trung tháo gỡ, phấn đấu đến hết năm 2026 cấp thêm hơn 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 dự án còn lại.

Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, tăng cường tuyên truyền, vận động và sẵn sàng tổ chức đối thoại để kịp thời giải quyết vướng mắc.