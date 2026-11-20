Trên trang cá nhân, Phương Nam (Saigon Tếu) chia sẻ: "Có 1 người từng hỏi mình: 'Có show nào mà chỉ một mình em diễn 1 tiếng đồng hồ không, bình thường coi 15-20’ chưa có đã!'. Nên sau 7 năm làm nghề tôi quyết định thử thách bản thân bằng một Show Hài Độc Thoại Special Đầu Tiên".

Chương trình hài độc thoại đặc biệt dưới hình cá nhân (comedy special solo) kéo dài 60 phút đầu tiên của Phương Nam mang tên Dạo Này Ngoan Chưa?, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2027. Phương Nam hé lộ buổi diễn được xây dựng theo một kịch bản độc thoại liền mạch thay vì những tiết mục ngắn riêng lẻ như các đêm diễn tổng hợp nhiều nghệ sĩ.

Về phần nội dung, nam diễn viên lấy trải nghiệm cá nhân làm chất liệu để khơi gợi những suy nghĩ về niềm tin và các quy tắc sống: "Vì họ hàng từng hỏi mẹ mình: 'Thằng Nam dạo này ngoan chưa?!'; người khác lại nói về mình: 'Ở ngoài ông Nam không thân thiện như tao nghĩ!". Phương Nam hứa hẹn sẽ trả lời những câu hỏi trên và cho khán giả "xé túi mù" về "một Phương Nam "hư" so với những tiêu chuẩn thông thường".

"Làm hài độc thoại được khoảng 7 năm rồi, tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn và cũng là điều mình muốn làm từ những ngày đầu. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy mình tạm gọi đủ khả năng, đủ kinh nghiệm và đủ lực để cân được một show như thế này" - Phương Nam chia sẻ.

Phương Nam "nhá hàng" chương trình hài độc thoại đặc biệt: 1 show - 1 đêm - 1 mình - 1 mic.

Để có được kịch bản tổng thể 60 phút, anh đi theo cách làm quen thuộc của giới hài độc thoại: Thử nghiệm từng mẩu chuyện, mảng miếng tại các đêm diễn nhỏ của Saigon Tếu để quan sát phản ứng khán giả, điều chỉnh cho mượt rồi mới chắt lọc và kết nối thành chương trình hoàn chỉnh.

Khi khai thác về chủ đề này, Phương Nam cho biết anh vận dụng nền tảng ngành Tâm lý học giáo dục và dùng lăng kính quan sát tâm lý trẻ, cách làm cha mẹ. Tuy nhiên, anh không biến sân khấu thành lớp học hay buổi thuyết giảng mà tìm cách chuyển hóa những chiêm nghiệm này thành chất liệu hài hước, dễ thấm để người xem tự phản biện, suy ngẫm.

Nam diễn viên hài nhìn nhận trong một comedy special, việc đưa khán giả đi qua một chuyến tàu lượn cảm xúc rất quan trọng. Không phải lúc nào cũng chỉ đi lên và vui, mà sẽ có những khoảng tôi cần họ căng thẳng cùng mình, suy nghĩ cùng mình.

Chương trình mở cổng phát "phiếu bé ngoan" từ ngày 20/11, với mức giá từ 500K đến 950K.