Phường Nam Nha Trang xử phạt 1 trường hợp buôn bán trái phép 35 cá thể chim

Sáng 26-10, UBND phường Nam Nha Trang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông H.V.B. (trú phường Tây Nha Trang) về hành vi buôn bán động vật rừng trái phép.

Ông H.V.B. ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ngay chiều cùng ngày, tại khu vực đèo Cù Hin thuộc Tổ dân phố Phước Hạ (phường Nam Nha Trang), các lực lượng chức năng đã phối hợp thả toàn bộ số cá thể chim thu giữ nêu trên về môi trường tự nhiên.

Các lực lượng chức năng tiến hành thả toàn bộ số cá thể chim thu giữ trước đó về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 19-10, tại Tổ dân phố Bình Tân (phường Nam Nha Trang), ông B. bị lực lượng chức năng của phường phát hiện đang buôn bán trái phép 35 cá thể chim, gồm: 20 cá thể chim cu cườm, 8 cá thể chim chào mào và 7 cá thể chim hút mật. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh tiến hành làm việc, lập hồ sơ xử lý. Trên cơ sở đó, UBND phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.B. với số tiền 3 triệu đồng; đồng thời tịch thu tang vật, công cụ vi phạm.