Phường Nam Nha Trang tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích cho học sinh

Sáng 16-11, Trạm Y tế phường Nam Nha Trang phối hợp với Trường THCS Nam Nha Trang (Phân hiệu Vĩnh Trường) tổ chức chương trình tuyên truyền y tế trường học về phòng, chống tai nạn, thương tích cho hơn 500 học sinh.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp kiến thức về nhận diện những nguy cơ gây tai nạn, thương tích thường gặp trong trường học, tại gia đình và khi tham gia giao thông; hướng dẫn các nguyên tắc sơ cấp cứu ban đầu, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, cách thông báo và tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời, đúng cách khi xảy ra sự cố. Thông qua hình thức trao đổi, hỏi đáp và xử lý tình huống, học sinh có thêm cơ hội củng cố kiến thức, nâng cao khả năng chủ động phòng tránh tai nạn, thương tích trong sinh hoạt hằng ngày.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Trạm Y tế phường Nam Nha Trang sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và xây dựng môi trường học đường an toàn cho học sinh.