Phường Nam Nha Trang trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chiều 22-10, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Đến dự có các ông: Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH và Ban lãnh đạo UEH.

Ông Nguyễn Văn Minh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, đại diện cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chấp thuận của UBND tỉnh, sau quá trình tích cực chuẩn bị, phối hợp, ngày 12-10-2026, UBND phường Nam Nha Trang ban hành quyết định giao đất cho UEH để thực hiện Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đó, Chủ tịch UBND phường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UEH, hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo giấy chứng nhận, UEH được sử dụng thửa đất gần 20.200m² tại Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang). Khu đất được sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thời hạn sử dụng lâu dài, theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Nam Bình nhấn mạnh, việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UEH không chỉ có ý nghĩa đối với phường Nam Nha Trang mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Quá trình thực hiện, phường đã tích cực phối hợp, tập trung giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền. Ông cũng mong muốn UEH đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thanh niên đi vào hoạt động, qua đó đóng góp vào sự phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực và kinh tế - xã hội của tỉnh.