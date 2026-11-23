Sáng 23-11, tại Trường THCS Nam Nha Trang (số 16 đường Phước Long), UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang tổ chức hội thi rung chuông vàng với chủ đề: Tìm hiểu di sản văn hóa. Đây là một trong các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết phường Nam Nha Trang năm 2026 nhằm kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 – 24-11-2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Hội thi thu hút 100 học sinh khối lớp 8 và 9 tham gia.

Tại hội thi, 100 học sinh khối lớp 8 và 9 thuộc Trường THCS Nam Nha Trang đã tham gia trả lời 30 câu hỏi. Nội dung các câu hỏi tập trung vào kiến thức về lịch sử truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh; di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương như: Tín ngưỡng thờ cá Ông, lễ hội cầu ngư, nghệ thuật diễn xướng dân gian hò bá trạo…; các phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Huỳnh Hồng Hiếu.

Thí sinh Nguyễn Đoàn Quang Huy được nhận giải nhì.

Thí sinh Trần Hoài Thy Thy nhận giải ba.

Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Huỳnh Hồng Hiếu (lớp 9E39 Trường THCS Nam Nha Trang - phân hiệu Phước Thịnh) đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Đoàn Quang Huy (lớp 8B15 Trường THCS Nam Nha Trang - phân hiệu Phước Hải) và giải ba thuộc về thí sinh Trần Hoài Thy Thy (lớp 9A1 Trường THCS Nam Nha Trang).