Phường Nam Nha Trang thành lập 2 phòng mới và bổ nhiệm 5 cán bộ

Sáng 2-11, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã công bố 2 nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương; Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị, cùng thuộc UBND phường.

Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường sau khi đã tách một phần chức năng, nhiệm vụ để thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị; có chức năng tham mưu, giúp UBND phường quản lý nhà nước về lĩnh vực: Tài chính - kế hoạch, quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công thương.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường được thành lập trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ về nông nghiệp, môi trường và một phần lĩnh vực xây dựng từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường (cũ).

Hai phòng chính thức hoạt động từ ngày 1-11-2026.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Ngũ Quốc Việt - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường; ông Ngô Trí Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường; đồng thời bổ nhiệm 2 phó trưởng phòng của 2 phòng trên.

Chủ tịch UBND phường cũng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Chánh Thức - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Dịch vụ công ích phường. Thời hạn giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 1-11-2026.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm và khẳng định, việc sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND phường được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và nâng cao hiệu quả trong tình hình mới. Lãnh đạo các phòng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác, nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp…