Phường Nam Nha Trang tập huấn phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ cho gần 300 người

Sáng 16-11, UBND phường Nam Nha Trang khai mạc chương trình tập huấn lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường; Thượng tá Huỳnh Thương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường; đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, cùng gần 300 học viên là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của các đơn vị thuộc phường; lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ của 50 tổ dân phố.

Lãnh đạo UBND phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang theo dõi luyện tập tại thực địa.

Trong thời gian từ ngày 16 đến 20-11, học viên sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản của công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 10 tháng năm 2026; nghe phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai, kế hoạch phòng, chống thiên tai của phường và các phương án xử lý. Đồng thời, được quán triệt công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng biên phòng với dân quân trên địa bàn, trên biển; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; hệ thống thông tin liên lạc dùng trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phương pháp tìm kiếm người, phương tiện bị nạn; hướng dẫn cấp cứu người bị nạn…).

Các lực lượng tập trung nghe hướng dẫn thực hành luyện tập.

Chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Sông Tắc (Tổ dân phố Thủy Tú), hơn 280 học viên đã tham gia luyện tập sử dụng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên sông. Tại đây, học viên được huấn luyện kỹ năng điều khiển xuồng máy, ca nô trong điều kiện thời tiết phức tạp, dòng chảy xiết, vượt sóng, xoay trở trong không gian hẹp trên sông; sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng và kỹ thuật lặn để tìm kiếm người bị nạn; trục vớt phương tiện ở vùng nước sâu; sử dụng phao cứu sinh; vận hành các hệ thống bơm chuyên dụng để triển khai đội hình dập tắt sự cố cháy, nổ xảy ra trên buồng máy của phương tiện thủy và phương tiện lân cận; kiểm tra, sử dụng, bảo dưỡng định kỳ và xử lý các sự cố phát sinh đối với động cơ xuồng máy, trang thiết bị cứu sinh và phương tiện chuyên dụng. Học viên cũng thực hành bơi cứu nạn cự ly dài; kỹ thuật tiếp cận an toàn đối với người bị nạn hoảng loạn; các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu…

Trong chương trình, học viên còn được thực hành sơ cấp cứu người bị điện giật, đuối nước…; sử dụng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên sông; kỹ thuật bơi cứu người bị nạn...

Thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy, ca nô trong các điều kiện thời tiết.

Thực hành phương án cứu nạn nhân bị đuối nước.

Thực hành sơ cấp cứu người bị đuối nước ngay sau khi đưa lên bờ.