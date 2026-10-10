Phường Nam Nha Trang quyết liệt xử lý chó, mèo thả rông

Sáng 9-10, UBND phường Nam Nha Trang ra quân xử lý tình trạng chó, mèo thả rông. Việc triển khai Đội chuyên trách bắt và xử lý chó, mèo, động vật thả rông, áp dụng chế tài xử phạt cho thấy sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường khu dân cư.

Người dân hoan nghênh

Tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi và tấn công người đi đường từ lâu đã trở thành nỗi bức xúc tại nhiều khu dân cư. Bà Trần Thị Phương Hòa - Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 2 Phước Trung cho biết: "Các lực lượng tại tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở chủ nuôi chó phải rọ mõm, dắt dây khi đưa chó ra khu vực công cộng, nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn; thậm chí mới đây có trường hợp chó rượt cắn người. Vì vậy, người dân rất hoan nghênh việc phường thành lập lực lượng xử lý".

Đội chuyên trách bắt và xử lý chó, mèo, động vật thả rông của phường quán triệt nhiệm vụ trước khi ra quân.

Đội chuyên trách của phường bắt giữ chó thả rông tại Khu đô thị Mỹ Gia.

Cùng ghi nhận nỗi bức xúc, bà Mai Thị Hồng Lê - Tổ trưởng Tổ dân phố 1 Phước Thành chia sẻ, bên cạnh các hộ nuôi có ý thức, trên địa bàn vẫn còn những trường hợp chủ nuôi bất hợp tác, hoặc là người thuê nhà ngắn hạn, nên việc tuyên truyền ít hiệu quả. Tổ dân phố thường xuyên tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng chó thả rông phóng uế bừa bãi, rượt đuổi cắn người. Chuyện này tưởng nhỏ mà không nhỏ, vì lặp lại nhiều lần, gây ức chế, thậm chí dẫn tới cãi vã, mâu thuẫn giữa các hộ dân. Tổ dân phố đã liên tục nhắc nhở, vận động, thậm chí mời Công an phường xuống xử lý, nhưng do vi phạm chủ yếu diễn ra vào những giờ người dân nghỉ ngơi, lại không có cơ chế xử lý dứt điểm nên tình trạng vẫn tiếp diễn. Vì vậy, người dân rất đồng thuận với việc phường ra quân xử lý chó, mèo thả rông; nhiều người còn mong mỏi chính quyền có giải pháp mạnh, xử lý nghiêm những chủ nuôi vi phạm.

Giải quyết bức xúc của người dân

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng trên, UBND phường đã ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh dại, bắt và xử lý chó, mèo thả rông trên địa bàn phường năm 2026; đồng thời thành lập Đội chuyên trách bắt và xử lý chó, mèo, động vật thả rông, gồm 17 thành viên.

Đội chuyên trách của phường bắt giữ chó thả rông tại Khu đô thị Hà Quang 2.

Đội chuyên trách của phường bắt giữ chó thả rông tại Khu đô thị Mỹ Gia.

Sáng 9-10, đội chuyên trách chính thức ra quân tại các tuyến đường thuộc Khu đô thị Mỹ Gia, Khu đô thị Mỹ Gia - An Khánh, Khu đô thị Hà Quang 2, Khu đô thị An Bình Tân. Động thái này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân và cộng đồng mạng. Một người dân tự nguyện chỉ cho đội chuyên trách khu vực thường xuyên có chó thả rông. Ngay khi fanpage và trang thông tin điện tử của phường vừa đăng thông báo xử lý chó, mèo, động vật thả rông, nhiều tài khoản lập tức chỉ ra hàng loạt khu vực thường xuyên xuất hiện chó, mèo thả rông như: Phước Đồng, Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, Hòn Rớ, Bình Tân…

Tài khoản Hồ Quang Phúc phản ánh: "Tổ dân phố Đất Lành chó nhiều vô kể, gây tai nạn giao thông, phóng uế khắp nơi, nguy cơ phát tán bệnh dại, sán chó... dân rất mong triển khai". Tài khoản Phương Hoàng thiết tha: "Xin hãy vào cả các hẻm ngõ ạ, trẻ con đi bị rượt suốt rất nguy hiểm". Tài khoản Duong Nguyen Thi viết: "Bắt mạnh vào các bác ơi, xuống Đồng Muối 2 bắt đi, nhiều lắm...". Tài khoản Nguyễn Phương đề nghị: “Phạt nặng chủ chó luôn”. Nhiều tài khoản cũng bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị phường bố trí số điện thoại đường dây nóng của từng khu vực để người dân tiện báo tin. Một số tài khoản còn đề nghị mở rộng làm đồng loạt ở tất cả xã, phường…

Chó thả rông được chuyển về quản lý tạm thời tại số 60 đường Phước Long.

Trao đổi về nhiệm vụ này, ông Phan Hoàng Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường cho biết, việc triển khai đội chuyên trách nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ chó dữ tấn công người, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đồng thời kiên quyết lập lại cảnh quan đô thị sạch sẽ.

Để chiến dịch đạt hiệu quả bền vững, phường sẽ kết hợp kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất. Các tổ dân phố được giao phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, cập nhật toàn bộ dữ liệu vật nuôi trên địa bàn (số hộ nuôi; số lượng chó, mèo; tình trạng tiêm phòng bệnh dại; các trường hợp chó dữ, chó có nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng; lập danh sách các trường hợp thường xuyên vi phạm…), từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Phường cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đa nền tảng (trên hệ thống truyền thanh, tại các cuộc họp tổ dân phố, trên mạng xã hội…) nhằm nâng cao ý thức của chủ nuôi, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện.

Chó thả rông được nuôi nhốt tạm thời tại số 60 đường Phước Long.

Chó thả rông được nuôi nhốt tạm thời và được bảo đảm chế độ thức ăn hằng ngày.

XỬ LÝ QUYẾT LIỆT, ĐÚNG QUY ĐỊNH

Theo kế hoạch của phường, chó, mèo thả rông (không đeo rọ mõm, không xích giữ, không có người dắt tại nơi công cộng) sẽ bị đội chuyên trách bắt giữ, đưa về quản lý tại trụ sở Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường (số 60 đường Phước Long), bảo đảm chế độ thức ăn hằng ngày.

Lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ và thông báo cho chủ nuôi. Chủ nuôi có 48 giờ để đến nộp phạt hành chính và làm thủ tục nhận lại vật nuôi. Trường hợp quá hạn không có người đến nhận hoặc không xác định được chủ nuôi, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Đội chuyên trách của phường sẽ duy trì tuần tra, xử lý ít nhất 2 ngày/tuần, kết hợp kiểm tra đột xuất.