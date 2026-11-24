Gia đình bà Mai Thị Bay thuộc diện hộ cận nghèo ở tổ dân phố Thái Thông 2, có 6 nhân khẩu. Bà Mai Thị Bay đã cao tuổi và có người con gái bị bệnh nên hạn chế sức lao động; cả nhà sống chung cùng vợ chồng người con trai út và hai cháu nhỏ đang đi học.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công căn nhà Đại đoàn kết.

Sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang đã chủ động kết nối, vận động nguồn lực xã hội hóa để xây mới căn nhà tặng gia đình với kết cấu kiên cố và bố trí thêm gác lửng nhằm mở rộng không gian sinh hoạt. Đến thời điểm khởi công, tổng kinh phí huy động được 190 triệu đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao đợt 1 số tiền 50 triệu đồng tặng gia đình. Phần kinh phí còn lại sẽ được giải ngân theo tiến độ thi công gác lửng và hoàn thiện phần thô. Dự kiến khi khánh thành và bàn giao nhà, địa phương sẽ trao tặng một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Lê Thị Thiên Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tương thân, tương ái luôn là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh. Số tiền hỗ trợ tuy chưa lớn nhưng gửi gắm sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận phường cùng tấm lòng sẻ chia, đồng hành của các đơn vị tài trợ, với mong muốn gia đình bà Mai Thị Bay sớm có mái ấm vững chãi để an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên phát triển kinh tế và nâng cao đời sống”.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang trao tượng trưng số tiền 50 triệu đồng tặng gia đình.

Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền, nhà tài trợ và bà con lối xóm, đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn và cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đơn vị thi công để công trình về đích đúng hẹn, đồng thời giữ gìn ngôi nhà luôn bền đẹp, khang trang.

Công trình xây nhà Đại đoàn kết tặng hộ bà Mai Thị Bay là minh chứng sinh động cho sự đồng hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, không chỉ tạo điểm tựa giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Nam Nha Trang.