Phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa): Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng ban chuyên môn cùng đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động tại địa phương.

Hội nghị được tổ chức nhằm thiết lập kênh trao đổi thông tin minh bạch, tăng cường kết nối hai chiều giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Qua đó, địa phương trực tiếp tiếp nhận các phản ánh để kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khẳng định tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị, vướng mắc tập trung vào các nhóm vấn đề như: thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, chính sách thuế và giải pháp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi…

Trực tiếp điều hành hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang đã đề nghị các phòng ban, cơ quan chuyên môn trả lời, giải đáp và hướng dẫn cụ thể từng trường hợp ngay tại hội trường.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang đối thoại với doanh nghiệp

Nhấn mạnh mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ông Minh khẳng định nội dung trao đổi phải đi vào thực chất, rõ ràng; đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo và tham mưu cấp trên xem xét, ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Phường Nam Nha Trang được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường cùng hai xã Vĩnh Thái, Phước Đồng. Sau sáp nhập, phường có diện tích tự nhiên 82,18km² với quy mô dân số 130.164 người.

Theo báo cáo của UBND phường Nam Nha Trang, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 17,65% so với cùng kỳ năm trước. Toàn phường hiện có 4.752 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và khoảng 5.400 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Đại diện các doanh nghiệp đặt câu hỏi tại Hội nghị

Với quy mô lớn và ngành nghề đa dạng, khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách địa phương.