Sáng 18-11, UBND phường Nam Nha Trang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Lễ hội Cầu Ngư - Hò Bá Trạo: Sắc màu văn hóa biển” tại Công viên Khu đô thị mới Phước Long (đường Thích Quảng Đức).

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 30 bức ảnh, giới thiệu các nghi thức trong Lễ hội Cầu ngư, tín ngưỡng thờ cá Ông, nghệ thuật diễn xướng dân gian hò bá trạo và đời sống văn hóa của cư dân vùng biển.

Các tác phẩm được giới thiệu theo 3 chủ đề: Trang hoàng lễ nghinh Ông Nam Hải; ra khơi rước Ông Nam Hải; hò bá trạo nghinh Ông Nam Hải nhập miếu đường.

Bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, triển lãm còn ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để người dân và du khách quét mã QR trải nghiệm không gian triển lãm trực tuyến.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang tặng hoa tri ân các tác giả đóng góp tác phẩm trong triển lãm.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng biển; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Người dân quét mã QR trải nghiệm không gian triển lãm số.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026 (từ ngày 18 đến 24-11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Triển lãm phục vụ người dân và du khách tham quan đến hết ngày 24-11.

TRẦN HẰNG