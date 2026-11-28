Chiều 28-11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Nam Nha Trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang và các lực lượng liên quan tổ chức đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc 2 tổ dân phố Thành Phát, Thành Đạt; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, vận động người dân ở các khu vực có nguy cơ cao chủ động di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Các lực lượng tuyên truyền, vận động người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng đã đến từng hộ dân thông tin về dự báo tình hình thời tiết những ngày tới; cảnh báo mức độ nguy hiểm và nguy cơ sạt lở có thể xảy ra do mưa lớn kéo dài, nhất là ở các khu vực triền núi, sườn dốc, địa hình không ổn định. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu sạt lở mới di dời mà nên chủ động sơ tán sớm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần nghiêm túc chấp hành yêu cầu sơ tán của chính quyền; chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, người có sức khỏe yếu đến nơi an toàn, không chần chừ, tiếp tục ở lại khi đã có cảnh báo. Người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện những dấu hiệu đất đá xuất hiện vết nứt, sụt lún, nước suối chuyển màu đục hoặc dòng chảy từ sườn núi đột ngột tăng mạnh…

Lực lượng chức năng kiểm tra tình hình thực tế khu vực có nguy cơ sạt lở.

Qua kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đến cuối buổi chiều 28-11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán 63 hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao đi tránh trú tại nơi an toàn. Trong đó, có 3 hộ thuộc Tổ dân phố Thành Phát được di dời đến nhà người quen, họ hàng; 60 hộ thuộc Tổ dân phố Trường Hải được di dời đến trường học và nhà người thân.

Các lực lượng phối hợp đến nhà người dân tuyên truyền, vận động.

Hiện nay, các lực lượng chức năng của phường đang tiếp tục khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các hộ dân ở khu vực xung yếu và vận động di dời đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên các hộ dân có nhà ở sát sườn núi, dưới chân taluy, tại các vị trí có địa hình không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng của phường cũng theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, kiên quyết không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ mất an toàn khi tình huống thiên tai xảy ra.