Phường Nam Nha Trang: Gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng

Sau hơn 3 tháng tổ công tác chuyên trách xác minh nguồn gốc đất phường Nam Nha Trang đi vào hoạt động, tốc độ xác minh nguồn gốc đất bình quân tại các dự án trọng điểm trên địa bàn phường tăng đáng kể, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao quỹ “đất sạch”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn"

Tổ công tác chuyên trách xác minh nguồn gốc đất phường Nam Nha Trang xác minh tại thực địa.

Thời gian qua, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của phường Nam Nha Trang, nhất là các khâu điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, tổng hợp dữ liệu đầu vào… cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trước kỳ vọng rất cao của lãnh đạo tỉnh và yêu cầu thực hiện khẩn trương từ các nhà đầu tư, nhất là các dự án vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công, việc đẩy nhanh tiến độ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực. Vì vậy, UBND phường đã chủ động rà soát và nhận thấy nếu giải phóng mặt bằng là "điểm nghẽn" trong triển khai các dự án thì xác minh nguồn gốc đất là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Nếu khâu này chậm trễ hoặc không chặt chẽ, toàn bộ quá trình tiếp sau, như: Dự kiến phương án bồi thường, niêm yết, lấy ý kiến Nhân dân, họp hội đồng bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả, thu hồi đất… đều bị ảnh hưởng.

Để gỡ nút thắt này, ngày 24-7-2026, UBND phường thành lập Tổ công tác chuyên trách xác minh nguồn gốc đất, gồm những cán bộ có nhiều kinh nghiệm thuộc các phòng, ban, tổ trưởng tổ dân phố và đại diện hộ dân vùng dự án; có quy chế hoạt động rõ ràng, quy định chế độ, chính sách cho các thành viên đi kèm với kết quả phải đạt được. Tổ duy trì lịch họp định kỳ 3 buổi/tuần, phối hợp rà soát từng hồ sơ, đi thực địa (nếu cần) để tháo gỡ vướng mắc, tập trung xác minh, ban hành giấy xác nhận nguồn gốc đất và chuẩn bị các bước lập, công khai phương án bồi thường. Cùng với đó, phường rà soát, tinh chỉnh lại quy chế hoạt động, quy trình thực hiện bảo đảm chuẩn hóa từng bước trong quy trình, các biểu mẫu, nghiệp vụ thực hiện, từ biên tập mẫu giấy xác nhận nguồn gốc đất, mẫu phương án bồi thường, cưỡng chế, đến quy trình tổng hợp, lập danh mục số hóa hồ sơ chia sẻ dữ liệu… Điều này giúp các đơn vị, đại diện hộ dân từng bước nắm vững vai trò, trách nhiệm của mình để tham gia thực hiện hiệu quả hơn; qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ, đẩy nhanh các bước công khai phương án bàn giao mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tốc độ xử lý tăng gần 250%

Một cuộc họp của tổ công tác chuyên trách xác minh nguồn gốc đất phường Nam Nha Trang vào tháng 8-2026.

Chỉ sau hơn 3 tháng với 26 cuộc họp, tổ công tác chuyên trách đã phối hợp xem xét 589 thửa đất thuộc 5 dự án trọng điểm trên địa bàn, thông qua 443 thửa, đạt tỷ lệ hơn 75%. Tốc độ xác minh nguồn gốc đất bình quân tại các dự án này đã tăng từ 33,42 thửa/tháng lên 115,67 thửa/tháng, tương đương mức tăng 246,1%.

Đáng chú ý, tiến độ xác minh nguồn gốc đất bình quân tại Dự án thành phần giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đã tăng từ 8 thửa/tháng lên 58 thửa/tháng, tương đương 625%; Dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc giai đoạn 2 tăng từ 2,17 thửa/tháng lên 11,33 thửa/tháng, tương đương 423,1%; Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang tăng từ 12 thửa/tháng lên 31,33 thửa/tháng, tương đương 161,1%... Riêng Dự án Nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân, từ khi thành lập tổ đến nay đã hoàn thành xác minh 77 thửa.

Ông N.X.L (Tổ dân phố Vĩnh Xuân), đại diện hộ dân có đất thu hồi thuộc Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang cho biết: "Tổ công tác chuyên trách đã góp phần tháo gỡ sự chậm trễ trong khâu xác minh nguồn gốc đất, đồng thời hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho người dân. Nhờ đó, hơn 30.000m² đất của gia đình tôi đã hoàn tất thủ tục và được bồi thường thỏa đáng. Những trường hợp khó khăn cũng được đề xuất xem xét giải quyết đúng quy định".

Hiệu quả của tổ công tác đã cho thấy sự chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khẳng định: "Tháo gỡ điểm nghẽn về thu hồi đất là yếu tố then chốt đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Việc triển khai tổ công tác chuyên trách xác minh nguồn gốc đất gắn với chuẩn hóa biểu mẫu, tinh gọn quy trình và số hóa dữ liệu đem lại chuyển biến rất rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, phường sẽ tập trung chuyển trọng tâm sang đẩy nhanh việc lập và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; đồng thời quan tâm rà soát, giải quyết triệt để những trường hợp còn khiếu nại, kiến nghị”.