Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phường Nam Nha Trang triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Vai trò chủ thể của Nhân dân được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát huy sức dân

Những ngày cuối tháng 11, từ sự vận động của Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phước Thủy, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và người dân đã đóng góp 234 triệu đồng để thực hiện công trình bê tông hóa hẻm số 2, đường Lư Giang với chiều dài khoảng 300m, rộng 2,8m. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Theo ông Trần Quang Phước - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phước Thủy, trên tuyến hẻm có 12 hộ dân sinh sống và hơn 10 hộ có đất trong khu vực. Trước đây, mặt đường hẻm thấp, xuống cấp, vào mùa mưa thường xuyên đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt. Trước thực trạng đó, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đóng góp kinh phí, công sức nâng cấp tuyến hẻm. Sau 4 ngày thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Gia đình bà Đặng Hằng Nga và các đại biểu tham dự lễ khởi công thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà.

Mặt trận phường Nam Nha Trang còn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư văn minh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Bê tông hóa ngõ hẻm và lắp đặt điện năng lượng mặt trời”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc”... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố, bảo vệ cảnh quan và cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Người dân thực hiện thi công công trình bê tông hóa hẻm số 2.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp nhận và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân cũng được địa phương chú trọng. Toàn phường hiện có 65 tổ hòa giải với 337 hòa giải viên. Trong năm 2026, các tổ đã tiếp nhận 40 vụ việc, hòa giải thành 34 vụ, đạt tỷ lệ 85%. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng tiếp nhận, tổng hợp 324 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh đến chính quyền các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chăm lo an sinh xã hội

Thời gian qua, Mặt trận phường Nam Nha Trang còn phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Mai Thị Bay, hộ cận nghèo ở Tổ dân phố Thái Thông 2. Gia đình bà Bay có 6 nhân khẩu, nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 60m² đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Mặt trận phường đã vận động các đơn vị, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới, với tổng kinh phí khoảng 240 triệu đồng. Căn nhà có diện tích xây dựng hơn 100m², gồm tầng trệt 60m² và gác lửng hơn 50m², giúp gia đình có điều kiện ổn định chỗ ở, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Đặng Hằng Nga.

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang vận động hỗ trợ gia đình bà Đặng Hằng Nga ở Tổ dân phố Phước Sơn xây dựng căn nhà “Nghĩa tình CCB”. Bà Nga là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ và chăm sóc người mẹ bị bệnh. Bản thân bà không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, trong khi nơi ở hiện tại chỉ là căn nhà tạm dựng bằng tôn, không bảo đảm an toàn. Hội CCB phường vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới, với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Căn nhà có diện tích 70m², kết cấu tường gạch, mái tôn, trần nhựa, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 1-2027, sẽ giúp gia đình có nơi ở an toàn, ổn định hơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà của Quỹ Cứu trợ tỉnh Khánh Hòa cho bà Mai Thị Bay.

Năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” phường vận động được hơn 326,7 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ khó khăn, mỗi hộ 20 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn phường trao 2.046 suất quà, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời tổ chức gói, nấu và trao 514 bánh chưng, bánh tét cho các hộ khó khăn thông qua chương trình “Hương Tết nghĩa tình - Ngày hội bánh chưng, bánh tét vì cộng đồng”. Ngoài ra, trước thiệt hại do bão, mưa lũ cuối năm 2025, Mặt trận phường đã vận động, tiếp nhận hơn 3,6 tỷ đồng tiền mặt, cùng hàng hóa cứu trợ ước đạt 81.000 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân.

Bà Lê Thị Thiên Lý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang cho biết: “Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận phường triển khai gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nhu cầu của người dân. Thông qua đó, Nhân dân đã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hạ tầng, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và chung tay chăm lo các gia đình khó khăn. Thời gian tới, Mặt trận phường tiếp tục hướng về cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân, nhân rộng những mô hình hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống ở từng khu dân cư”.