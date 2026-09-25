Phường Nam Nha Trang cho thuê đất để thực hiện Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ

Sáng 25-9, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức ký kết hợp đồng thuê đất để thực hiện Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ giữa UBND phường và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Tham dự buổi ký kết có các ông, bà: Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi ký kết.

Theo hợp đồng, UBND phường cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa thuê 525m2 đất tại khu vực Hòn Rớ 1 (tổ dân phố Thành Đạt); thời hạn thuê đến hết ngày 25-3-2076.

Đại diện UBND phường Nam Nha Trang và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp đồng.

Các đại biểu chúc mừng UBND phường Nam Nha Trang và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa hoàn thành việc ký kết hợp đồng.

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết, Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ có vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục: Bến cập tàu; cửa hàng giới thiệu sản phẩm; phòng trực bảo vệ; phòng kỹ thuật, phòng kho; khu vực đặt bồn nước... Dự án nhằm phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm; đưa đón cán bộ, công nhân viên của công ty đi công tác ở đảo; phục vụ quản lý, tuần tra, bảo vệ, khai thác tài nguyên yến sào; đảm bảo nơi neo đậu an toàn cho tàu, thuyền. Đồng thời phục vụ phương tiện, quân số, trang thiết bị khi có yêu cầu công tác đột xuất...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi ký kết.

Ông Trần Nam Bình khẳng định, việc cho thuê đất để Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa thực hiện Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ có ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và góp phần bảo đảm điều kiện để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về phương tiện, lực lượng, trang thiết bị khi có nhiệm vụ đột xuất. Ông đề nghị UBND phường tiếp tục hỗ trợ công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Đồng thời, mong muốn công ty phối hợp chặt chẽ với phường để dự án được thực hiện đúng tiến độ, đúng mục đích sử dụng đất, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, hài hòa với định hướng phát triển tại khu vực Hòn Rớ; sau khi hoàn thành sẽ khai thác công trình đúng mục đích, hiệu quả, góp phần phục vụ hoạt động của công ty và các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn...