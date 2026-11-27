Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Nam Hoa Lư đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên nhiều mặt công tác.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm; tổ chức, biên chế đủ số lượng, đúng thành phần. Công tác huấn luyện dân quân đạt kết quả tốt, 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi. Phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bàn giao 44/44 thanh niên nhập ngũ Quân đội và 14/14 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa và lễ hội trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm kê vũ khí, trang bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

Phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Đặc biệt, trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phường đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu 144 mộ liệt sĩ trong 22 ngày, sớm hơn 23 ngày so với kế hoạch.

Năm 2027, Ban CHQS phường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân và dự bị động viên; đẩy mạnh giáo dục chính trị, phong trào thi đua Quyết thắng và xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026

Lãnh đạo phường Nam Hoa Lư tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND phường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.