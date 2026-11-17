Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư và các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo phường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của phường; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, Tổng phụ trách Đội và đại diện học sinh tiêu biểu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chia sẻ tâm tư, tình cảm, trách nhiệm với nghề, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo trong công tác giảng dạy.

Năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học 2026-2027, ngành Giáo dục phường Nam Hoa Lư triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp. Từ 18 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trước sáp nhập, đến nay toàn phường có 9 trường công lập ở ba cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, với quy mô hơn 340 nhóm, lớp và trên 10.500 học sinh; hơn 520 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Mặc dù có những thay đổi về tổ chức, quy mô trường lớp, các nhà trường đã nhanh chóng ổn định hoạt động, duy trì nền nếp dạy và học, đạt nhiều kết quả tích cực. Ở bậc mầm non, 100% nhóm, lớp duy trì hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Ở bậc tiểu học, 100% khối lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018, trên 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Bậc THCS có trên 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và được lên lớp; năm học 2025-2026 có 32 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. 100% lớp học được trang bị phương tiện kết nối Internet phục vụ khai thác học liệu số, thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt và hoàn thành cấp học bạ số cho học sinh. Toàn bộ các trường công lập trên địa bàn giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong năm qua, UBND phường đã ưu tiên phân bổ hơn 145,4 tỷ đồng ngân sách cho sự nghiệp giáo dục; triển khai kịp thời chính sách miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập và học bổng với tổng kinh phí trên 18,57 tỷ đồng cho học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Với những nỗ lực đó, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: Trường THCS Ninh Vân được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Trường Mầm non Ninh An và Trường Tiểu học Ninh Sơn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 10 cán bộ quản lý, giáo viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chúc mừng, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục phường đạt được; trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ các thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương, đất nước những năm qua. Đồng chí đề nghị các nhà trường và các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm hỗ trợ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục...

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo phường đã tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT phường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo phường Nam Hoa Lư trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2025-2026 của UBND tỉnh cho Trường THCS Ninh Vân.

Lãnh đạo phường Nam Hoa Lư trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026.

Thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.