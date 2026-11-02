Phường Nam Hoa Lư công bố quyết định về công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2026

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao các quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Đảng ủy, UBND phường Nam Hoa Lư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các bước tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm đúng quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện bằng nhiều hình thức; việc giới thiệu nhân sự được tiến hành dân chủ, công khai, có sự phối hợp của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Ngày 25/10/2026, 21 tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 7 tổ dân phố thực hiện bầu bằng hình thức biểu quyết giơ tay tại cuộc họp cộng đồng dân cư; 14 tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình. Trên cơ sở báo cáo kết quả bầu cử, UBND phường đã ban hành 21 quyết định công nhận kết quả bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư trao các quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã trao các quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí đề nghị, trên cương vị công tác mới, các Tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò gương mẫu, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Tổ trưởng tổ dân phố là lực lượng trực tiếp triển khai, kết nối các chủ trương, nhiệm vụ của phường với cộng đồng dân cư. Vì vậy, mỗi đồng chí cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sâu sát địa bàn; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng phường Nam Hoa Lư ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Đảng ủy phường Nam Hoa Lư tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2026. Theo đó trong tháng 10, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; chú trọng công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì; kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm triển khai.

Về nhiệm vụ tháng 11 và thời gian tới, Đảng ủy phường xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, phát triển đảng viên và hoàn thành các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2026. Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.