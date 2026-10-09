Phường Mỹ Xuyên họp mặt mừng lễ Sene Dolta năm 2026

Quang cảnh buổi họp mặt.

Dự buổi họp mặt có bà Dương Thị Kim Thúy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Xuyên; ông Ngô Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu là người dân tộc Khmer trên địa bàn phường.

Lễ Sene Dolta là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa tưởng nhớ công ơn ông bà, tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.

Đây cũng là dịp để các gia đình sum họp, thăm hỏi người thân, cùng nhau gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Ông Ngô Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Ngô Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên gửi lời chúc mừng đến cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể đồng bào Khmer trên địa bàn nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Dịp này, lãnh đạo phường Mỹ Xuyên đã trao những phần quà chúc mừng đến cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer đang công tác trên địa bàn phường nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Những năm qua, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer luôn là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền phường Mỹ Xuyên chú trọng thực hiện.

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Xuyên trao quà chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm nay, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mỹ Xuyên, các gia đình cán bộ hưu trí tiêu biểu là người dân tộc Khmer và các vị chức sắc, chức việc tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Các hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đồng bào Khmer mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo phường Mỹ Xuyên thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Sene Dolta năm 2026.

Buổi họp mặt cũng là dịp để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại biểu đồng bào Khmer, qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ Sene Dolta, phường Mỹ Xuyên tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống đồng bào Khmer, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó và phát triển.