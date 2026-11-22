Các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Mỹ Trà được ngành chức năng vận động ký cam kết kinh doanh có trách nhiệm, trung thực, tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Ảnh: LÊ HOÀNG

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết với mục đích cốt lõi là tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Trung ương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp Nhân dân.

Phường xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người tiêu dùng vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là trung tâm và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu đặt ra của địa phương là phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, phòng ngừa với kiểm tra, giám sát; khơi dậy ý thức tự giác của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và sự chủ động của người tiêu dùng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp phát triển.

Để các chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, phường chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; các quy định pháp luật về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá cả, niêm yết giá và quảng cáo.

Bên cạnh các hình thức truyền thống, phường đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội và lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư.

Đồng thời, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động Nhân dân ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm.

Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn được vận động ký cam kết kinh doanh có trách nhiệm, trung thực, tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Nhằm bảo vệ thiết thực quyền lợi của người tiêu dùng, UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Trọng tâm được đặt vào các khu vực chợ, điểm kinh doanh và các loại hình có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân.

Nhằm thích ứng với xu thế công nghệ, phường đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý. Công nghệ thông tin và các nền tảng số được phát huy trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng, cũng như hướng dẫn người dân giao dịch an toàn trên môi trường mạng.

Qua đó, giúp người dân nâng cao kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến, quảng cáo sai sự thật trong thương mại điện tử. Phường cũng khuyến khích các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số vào quản lý hàng hóa, chăm sóc khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND phường cùng sự đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phường Mỹ Trà đang từng bước xây dựng môi trường kinh tế - thương mại an toàn, văn minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.