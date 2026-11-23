Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy, UBND phường Mỹ Trà, thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú.

Nguyên lãnh đạo tỉnh và phường Mỹ Trà dâng hương tại Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú. Ảnh: CTV

Lễ giỗ diễn ra trong ngày 22 - 23-11, trở thành hoạt động văn hóa tâm linh hằng năm nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tưởng nhớ công lao của ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú trong buổi đầu lập làng.

Ông Nguyễn Tú quê tại thôn Bả Canh, xã Đập Đá, phủ Hoài Nhơn, trấn Bình Định. Vốn là một tùy tướng văn võ song toàn của nhà Tây Sơn, khi triều đại sụp đổ, để lánh nạn, ông cùng phu nhân xuôi về phương Nam lập nghiệp.

Tại vùng đất mới, ông không chỉ truyền dạy võ nghệ cho trai tráng, mà còn quy tụ dân chúng khẩn hoang, phá rừng, dựng nhà, lập ấp, hình thành nên 2 thôn Mỹ Trà và An Bình (nay là phường Mỹ Trà).

Với uy tín của mình, ông được Nhân dân suy tôn làm người đứng đầu khố trường Bả Canh, đại diện dân làng giao tiếp với quan lại triều đình. Khi ông, bà qua đời mà không có con thờ tự, dân làng đã lo liệu tang sự chu đáo và an táng bên bờ sông Cái Sao Thượng.

Đến năm 1876, Hương cả làng Mỹ Trà là Phạm Văn Khanh đã cho tu sửa mộ phần và dựng bia tưởng niệm. Năm 2001, Bia Tiền hiền Nguyễn Tú được công nhận là Di tích cấp tỉnh.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, tháng 1-2013, UBND TP. Cao Lãnh trước đây đã đầu tư xây dựng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Tiền hiền Nguyễn Tú khang trang tại phường Mỹ Trà và di dời mộ phần ông, bà về đây, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tưởng niệm của Nhân dân.

Biểu diễn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp nhân dịp Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú. Ảnh: CTV

Trước đó, tối 22-11, phường Mỹ Trà tổ chức biểu diễn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, với 15 tiết mục, ngợi ca các bậc tiền hiền, anh hùng dân tộc.