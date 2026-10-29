Phường Mỹ Trà: Tăng tốc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử

Đồng chí Trần Thị Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Trà (bìa trái) kiểm tra việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: LÊ HOÀNG

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm cao, địa phương đã đạt những kết quả quan trọng, khẳng định hiệu quả trong lộ trình chuyển đổi số (CĐS) phục vụ Nhân dân.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu quan trọng về CĐS trong lĩnh vực y tế và đẩy mạnh cải cách hành chính, thời gian qua, Đảng ủy và UBND phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát về việc triển khai tạo lập, cập nhật SSKĐT trên nền tảng ứng dụng VNeID.

Chủ tịch UBND phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường cho biết, phường đã phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện “Chiến dịch tạo lập, cập nhật SSKĐT, khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân; thu thập thông tin dân cư, tích hợp thông tin an sinh xã hội và các giấy tờ trên ứng dụng VNeID trên địa bàn phường năm 2026”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CĐS.

Đồng thời, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp cận công nghệ mới, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang lại giá trị và lợi ích thiết thực trực tiếp cho mỗi người dân, UBND phường đã chỉ đạo Trạm Y tế phường chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế Khu vực Cao Lãnh 1, Công an phường, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học và Trưởng các khu phố để rà soát chi tiết, chính xác từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” được các lực lượng triển khai và thực thi nghiêm túc. Trong đó, địa phương ưu tiên thực hiện trước cho các nhóm đối tượng nòng cốt và có hoàn cảnh đặc biệt như: Cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người cao tuổi, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mắc các bệnh mạn tính; sau đó tiếp tục mở rộng tiến tới bao phủ toàn dân trên địa bàn phường.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, UBND phường đã thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND phường trực tiếp làm Trưởng đoàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại 13 khu phố. Công tác phân công trách nhiệm được quy định rõ ràng, cụ thể; đội ngũ cán bộ duy trì việc rà soát hằng ngày đối với những khu phố có tỷ lệ thực hiện còn thấp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Trà Lê Nhựt Trường cho biết, Lực lượng Công an phường duy trì nghiêm túc việc phân công cán bộ túc trực tiếp nhận hồ sơ định danh điện tử hằng ngày, phối hợp cùng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản tại trụ sở.

Các kênh thông tin truyền thông như: Hệ thống truyền thanh, các nhóm Zalo khu phố, Trang thông tin điện tử phường… đều được tận dụng tối đa để tuyên truyền sâu rộng về lợi ích thiết thực của VNeID, thẻ Bảo hiểm y tế điện tử và SSKĐT.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, cùng tinh thần vượt khó của các lực lượng tham gia, phường Mỹ Trà đang quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu tạo lập, cập nhật SSKĐT.

Kết quả này không chỉ khẳng định bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, mà còn tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.