Phường Mỹ Trà: Khởi công công trình cầu Rạch Bà Mụ

Công ty TNHH Hữu Biên tài trợ xây dựng cầu.

Công trình cầu Rạch Bà Mụ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều dài 30,37 m, bề rộng toàn cầu 5 m, tải trọng 5 tấn.

Công trình có tổng mức dự toán thi công 2,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH Hữu Biên tài trợ. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình cầu Rạch Bà Mụ.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình cầu Rạch Bà Mụ sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển cho địa phương.