Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường Ông Hoành.

Tuyến đường Ông Hoành là một trong các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 của phường Mỹ Trà.

Tuyến đường được thi công bê-tông có chiều dài 530 m, mặt đường rộng 3 m, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Trung Liêm hỗ trợ bơm bê-tông hơn 200 triệu đồng và các công ty, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 thi công tuyến đường.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, tham gia trong suốt quá trình thi công hoàn thành tuyến đường, giúp người dân thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa và thể hiện sự gắn bó tình cảm quân - dân.