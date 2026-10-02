Phường Mỹ Trà: Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Sau hơn 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành theo mô hình mới, dù đối mặt với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn phường đã nỗ lực duy trì, phát triển hoạt động. Minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó và khả năng thích ứng linh hoạt là sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng đơn vị kinh doanh, với hơn 79 doanh nghiệp thành lập mới (nâng tổng số lên 479 doanh nghiệp) và 218 hộ kinh doanh mới được cấp phép (nâng tổng số lên 1.855 hộ).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường khẳng định địa phương cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nhân không chỉ là động lực phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là mục tiêu để chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, tinh thần phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo phường Mỹ Trà tặng hoa tri ân doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Dịp này, UBND phường Mỹ Trà đã ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường Mỹ Trà nhằm tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho các doanh nhân. Các doanh nghiệp, doanh nhân cũng đã trao biểu trưng đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng.