Phường Mỹ Tho phát động 'Tết Quân - Dân' năm 2027

Đến dự lễ có Thượng tá Huỳnh Hải Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Thanh Thoản, Trưởng Ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp...

Ban Tổ chức Tết Quân – Dân phường Mỹ Tho tiếp nhận bảng tượng trưng tài trợ các công trình, phần việc đồng hành cùng chương trình.

Ban Tổ chức Tết Quân – Dân phường Mỹ Tho trao tặng quà cho gia đình có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường Mỹ Tho khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Võ Thị Ngọc (Khu phố 8, phường Mỹ Tho).

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đặng Hữu Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Tho, Trưởng Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường cho biết, địa phương triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Các hoạt động được tập trung như: Chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, cấp thuốc miễn phí; đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường tiếp nhận bảng tượng trưng tài trợ các công trình, phần việc từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội phường đồng hành cùng chương trình, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường Mỹ Tho trao tặng 50 phần quà cho gia đình có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường Mỹ Tho thực hiện 2 công trình, phần việc gồm: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Võ Thị Ngọc (Khu phố 8) và tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến đường cặp bờ kè (thuộc khu phố Tân Long).