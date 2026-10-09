Phường Mỹ Tho: Phát động chương trình hỗ trợ 100 doanh nghiệp chuyển đổi số

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Tho nhận bảng tượng trưng hỗ trợ Chương trình “100 ngày - hỗ trợ 100 doanh nghiệp chuyển đổi số.

Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân bằng những giải pháp thiết thực.

Trong đó, tập trung tư vấn, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng, vận hành và hoàn thiện các công cụ số; tháo gỡ khó khăn trong quản trị, kinh doanh, truyền thông, chăm sóc khách hàng; nâng cao năng suất và mở rộng thị trường thông qua website doanh nghiệp và Bản đồ Mỹ Tho số.

Ra mắt giao diện phần mềm "Mỹ Tho: 100 ngày - 100 doanh nghiệp chuyển đổi số".

Với phương châm “Doanh nghiệp chủ động - Hỗ trợ đồng hành - Tự chủ giải pháp”, chương trình hướng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ và vừa có từ 5 đến 20 lao động, có nhu cầu và tự nguyện tham gia.

Chương trình dự kiến thực hiện trong 100 ngày, từ ngày 10-10-2026 đến ngày 17-1-2027. Các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ miễn phí tài khoản AI trị giá 1,5 triệu đồng, sử dụng trong 2 tháng kể từ ngày kích hoạt; đồng thời được hỗ trợ hạ tầng vận hành giải pháp số trong 3 năm kể từ khi hoàn thành giải pháp.

Thông qua chương trình, phường Mỹ Tho hướng đến nâng cao năng lực tự chủ công nghệ cho doanh nghiệp, hình thành phương thức hỗ trợ chuyển đổi số bền vững, góp phần lan tỏa các mô hình hiệu quả trong cộng đồng kinh doanh.