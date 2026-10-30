Phường Mỹ Tho: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn trên sông

Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ ngày N, tại Cảng cá Mỹ Tho, một xà lan chở hàng đang cập bến thì két chứa dầu DO bị thủng, làm khoảng 1.000 lít dầu tràn ra môi trường. Trước nguy cơ xảy ra cháy, nổ và ô nhiễm môi trường, các lực lượng nhanh chóng thiết lập sở chỉ huy hiện trường, tổ chức hiệp đồng ứng phó; triển khai phao quây, tấm thấm hút và thiết bị chuyên dụng để cô lập nguồn rò rỉ, thu gom lượng dầu tràn, đưa về khu vực xử lý.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia diễn tập.

Tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp khi khoang máy của xà lan bất ngờ xảy ra cháy. Trước tình huống mới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự phường Mỹ Tho khẩn trương điều động các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng ứng cứu người gặp nạn.

Các lực lượng tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp cận hiện trường cứu người bị nạn, đưa đi cấp cứu; đồng thời triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt đám cháy. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, các hoạt động ứng phó được triển khai theo đúng phương án.

Ban tổ chức diễn tập trao quà tặng các lực lượng tham gia thực binh.

Kết thúc diễn tập, các lực lượng hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành và lực lượng trong xử lý các tình huống sự cố, thảm họa. Qua đó, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và môi trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới.