Phường Mỹ Phong: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Chương trình “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” tháng 11, với chủ đề “Chung tay xây dựng phường Mỹ Phong xanh, sạch, đẹp” được triển khai đồng loạt tại các khu phố trên địa bàn.

Đồng thời, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như: Trao tặng quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Hội thi Mâm cơm đại đoàn kết; giao lưu bóng đá và các hoạt động văn hóa, thể thao…

Tại các khu dân cư, không khí Ngày hội diễn ra vui tươi, náo nức. Cán bộ khu phố, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia các hoạt động, cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong không khí đoàn kết, đầm ấm.

Tổ chức Hội thi Mâm cơm đại đoàn kết tại phường Mỹ Phong. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Phong cung cấp

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Ngày hội còn là dịp biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thông qua việc trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm sẻ chia.