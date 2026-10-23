Phường Mỹ Phong hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Cuộc diễn tập triển khai qua 3 giai đoạn, với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Phường Mỹ Phong vận hành cơ chế trong diễn tập.

Chương trình diễn tập kết hợp chặt chẽ giữa các cuộc họp vận hành cơ chế với thực binh A2 và thực binh A (có sử dụng đạn hơi, quả nổ). Các hội nghị diễn ra đúng trình tự, nguyên tắc, bảo đảm tính liên hoàn trong chỉ đạo và thực hiện.

Tặng quà các lực lượng tham gia hoàn thành diễn tập.

Khung diễn tập phát huy cao tinh thần trách nhiệm, xử lý tình huống linh hoạt, sát thực tiễn; trong đó, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp.