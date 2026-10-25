Phường Mỹ Phong: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

Người dân nhận tiền đền bù thực hiện Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Mỹ Phong, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND phường tập trung chỉ đạo triển khai các DA đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2026, Mỹ Phong được tỉnh cấp kinh phí thực hiện 16 DA với tổng vốn 37,201 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và chuyển đổi số trong tình hình mới.

Điểm đáng ghi nhận là đến nay, 15/16 DA đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, đạt 78% kế hoạch vốn được giao.

Nhiều công trình được triển khai từ những nhu cầu thiết thực của địa phương, gắn trực tiếp với đời sống dân sinh và hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Trong đó, các dự án như: Nạo vét cống thoát nước, sửa chữa đường giao thông tại các khu phố; các hạng mục sửa chữa hội trường Đảng ủy, các phòng trực thuộc UBND phường, Trạm Y tế phường và nhà văn hóa tại các khu phố từng bước hoàn thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, công trình chiếu sáng nghệ thuật Quốc lộ 50, đoạn từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến ranh Chợ Gạo, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan trên tuyến giao thông quan trọng qua địa bàn.

Đáng chú ý, phường cũng triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ lưu trữ mật và trang bị máy vi tính, máy in cho các khu phố phục vụ chuyển đổi số…

Những hạng mục này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, từng bước đưa hoạt động của chính quyền cơ sở theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Để bảo đảm tiến độ các DA, UBND phường chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các đơn vị liên quan bám sát từng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công.

Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phường phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, bảo đảm các DA hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Đối với công tác giải ngân, UBND phường thực hiện theo nguyên tắc khối lượng hoàn thành đến đâu, nghiệm thu bảo đảm theo hợp đồng đến đó và tiến hành thanh toán, giải ngân cho các đơn vị theo đúng quy định và hợp đồng đã ký kết.

Qua đó, vừa bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, vừa hạn chế tình trạng dồn khối lượng và giải ngân vào những tháng cuối năm.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND phường cũng tiếp tục rà soát tình hình thực hiện và khả năng giải ngân của từng DA. Đối với những DA có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, địa phương sẽ xem xét điều chỉnh vốn sang các DA có khả năng triển khai tốt, bảo đảm tiến độ và tỷ lệ giải ngân cao.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và bám sát tiến độ, phường Mỹ Phong đang tập trung đưa nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, sớm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng.

Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.