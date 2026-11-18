Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Ngãi hỗ trợ người bệnh tật thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được UBND phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Địa phương kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường đi vào nền nếp, góp phần rút ngắn thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tính từ ngày 1-1 đến 23-9, toàn phường tiếp nhận tổng cộng 18.466 hồ sơ (bao gồm 18.321 hồ sơ tiếp nhận mới và 145 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang). Đáng chú ý, có 18.106 hồ sơ được nộp qua hình thức trực tuyến; có gần 18.400 hồ sơ đã được giải quyết, tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt trên 98%.

Trong năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động tham mưu cho UBND phường triển khai mô hình “Hành chính gõ cửa” và “Điểm dịch vụ số”. Mô hình “Hành chính gõ cửa” hoạt động theo phương châm “1 cuộc gọi - 0 khoảng cách - 2 bên cùng hài lòng”, quy trình giải quyết thủ tục không còn nhất thiết phải bắt đầu từ cánh cửa cơ quan hành chính.

Mô hình tích hợp linh hoạt 3 hình thức hỗ trợ, gồm: Giải quyết tại nhà, hẹn giờ và hướng dẫn từ xa, đặc biệt ưu tiên cho các trường hợp người cao tuổi, người mắc bệnh tật, đi lại khó khăn hoặc ở xa trung tâm phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu, công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động liên hệ, đến tận nhà trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn thiện các bước cần thiết.

Tính đến nay, mô hình hỗ trợ thành công 132 lượt trường hợp (gồm 18 trường hợp tại nhà, 86 trường hợp từ xa và 28 trường hợp theo hình thức hẹn giờ). Cách làm này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn tạo điều kiện để công chức linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch trình xử lý công việc; đồng thời, thiết lập một cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền với Nhân dân.

Đối với mô hình “Điểm dịch vụ số”, mô hình phát huy hiệu quả rõ nét trong việc thúc đẩy phong trào chuyển đổi số tại cộng đồng. Mô hình này cung cấp đầy đủ phương thức và công cụ cần thiết để người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích số khác ngay tại địa bàn dân cư mà không cần đến trực tiếp trụ sở phường hay các điểm cung ứng dịch vụ bên ngoài.

Theo đó, người dân được hướng dẫn chi tiết cách thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ việc nhận diện giao diện đến thực hiện các chức năng nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu số thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Ngãi Lê Trần Phượng Khánh cho biết: “Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là giúp người dân có đủ kỹ năng và sự tự tin khi thực hiện thủ tục trên môi trường số. Vì vậy, mỗi lần hỗ trợ, công chức không chỉ làm giúp, mà còn kiên trì hướng dẫn để người dân tự thao tác. Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu số và người dân có thể chủ động thực hiện thủ tục cho chính mình”.

Khi thủ tục hành chính trở nên thuận tiện hơn, khoảng cách giữa chính quyền và người dân ngày càng gần nhau hơn, sẽ góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.