Phường Mỹ Ngãi củng cố thế trận quốc phòng qua diễn tập chiến đấu phòng thủ

Với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, ngay sau khai mạc, cuộc diễn tập triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Phường Mỹ Ngãi thực hành vận hành cơ chế trong diễn tập.

Ở phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền phường cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hành các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo từng giai đoạn.

Quá trình diễn tập được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc; các bộ phận chủ động nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử trí tình huống giả định sát thực tế, góp phần nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực binh A “Trung đội Dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng” tại khu vực Bắc Dầu - Quán Tre, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp đó, cuộc diễn tập chuyển sang nội dung thực binh với tình huống “Trung đội dân quân cơ động tập kích địch tạm dừng”.

Bằng việc sử dụng đạn hơi, quả nổ và âm thanh tạo giả, lực lượng tham gia thực hành các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm sát tình huống giả định.

Ban Tổ chức diễn tập trao quà tặng các lực lượng tham gia thực binh.

Kết thúc diễn tập, phường Mỹ Ngãi hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.