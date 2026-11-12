Phường Mỹ Lâm diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường.

Diễn tập phần cơ chế theo phương châm 4 tại chỗ.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 94/CT-UBND ngày 24-4-2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 21-9-2026 của UBND phường Mỹ Lâm. Nội dung diễn tập tập trung vào vận hành cơ chế và xử trí tình huống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên bản đồ.

Trong diễn tập, hội nghị của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường đã diễn ra khẩn trương, đúng nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời xử trí, khoanh vùng, khống chế khu vực bị cháy, sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Thông qua diễn tập giúp cấp ủy, chính quyền phường Mỹ Lâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rèn luyện khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.