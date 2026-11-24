Sáng 24/11, lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, văn nghệ sĩ và trí thức tiêu biểu. Ngày 24/11 năm nay cũng là dịp cả nước lần đầu kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, theo nghị quyết của Quốc hội.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, chia sẻ suy nghĩ về vai trò của văn hóa trong đời sống và trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Trong bài phát biểu, Phương Mỹ Chi cho biết thế hệ trẻ được sinh ra, lớn lên trong hòa bình và có cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa rộng lớn của thế giới. Cùng với quá trình trưởng thành, những giá trị văn hóa được tiếp nhận từ thuở nhỏ là hành trang để người trẻ tự tin hội nhập.

“Chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển. Giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu, càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ”, Phương Mỹ Chi nói.

Nữ ca sĩ nói việc thừa hưởng di sản là niềm tự hào, song tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị ấy cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Mỗi người có thể đóng góp bằng công việc, tri thức, sự sáng tạo và cách ứng xử trong đời sống.

Phương Mỹ Chi và các thành viên DTAP dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Từ góc nhìn của nghệ sĩ trẻ, Phương Mỹ Chi đề cập cách đưa văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng hôm nay, như ứng dụng công nghệ, số hóa di sản, sáng tạo sản phẩm nghệ thuật và nội dung số mang bản sắc Việt.

Cô cho rằng người trẻ cần chủ động tìm hiểu lịch sử, truyền thống, bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Hành động góp phần tạo nền tảng để mỗi cá nhân giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Phương Mỹ Chi tự hào được góp sức vào hành trình ấy, nghệ sĩ trẻ luôn ý thức rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng.

Phương Mỹ Chi cũng kể về mối gắn bó của bản thân với những làn điệu quê hương. “Với riêng em, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa con đến với tình yêu thương của khán giả. Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để con tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình”.

Khép lại bài phát biểu, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị được cha ông trao truyền, giữ niềm tự hào về cội nguồn khi bước vào tương lai.

Sinh năm 2003, Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013. Giành ngôi á quân mùa đầu, cô tạo dấu ấn qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, trong đó có Quê em mùa nước lũ.

Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi tiếp tục hoạt động nghệ thuật và từng bước mở rộng hướng đi trong âm nhạc. Bên cạnh dòng nhạc dân ca gắn với tên tuổi từ nhỏ, cô thử nghiệm những cách thể hiện mới, đưa chất liệu văn học và văn hóa truyền thống vào sản phẩm đương đại.

Tại lễ kỷ niệm, Phương Mỹ Chi cho rằng người trẻ cần chủ động tìm hiểu lịch sử, truyền thống, bồi đắp tri thức, rèn luyện kỹ năng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với các dự án cá nhân, Phương Mỹ Chi tham gia nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Năm 2025, cô đạt hạng ba tại cuộc thi Sing! Asia và giành ngôi quán quân Em xinh say hi.

Năm 2026, nữ ca sĩ được trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận thành tích trong công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua ca khúc Thiên đường với người thương. Cô cũng được hiệp thương chọn cử làm Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.