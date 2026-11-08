Phương Mỹ Chi và NSND Thanh Ngoan thăng hoa trong tiết mục 'Xây xẩm'

Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 của Phương Mỹ Chi diễn ra với hơn 5.000 khán giả tham dự. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và trình diễn đương đại, những chất liệu văn hóa truyền thống được khai thác sáng tạo, tiếp tục khẳng định định hướng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ của Phương Mỹ Chi.

NSND Thanh Ngoan và NSND Tự Long trong show diễn của Phương Mỹ Chi.

Là nghệ sĩ gạo cội của miền Bắc, sự xuất hiện của NSND Tự Long phần mở màn duyên dáng như người chủ nhà thân tình chào đón Phương Mỹ Chi, một nghệ sĩ trẻ từ miền Nam cùng khán giả bước lên con thuyền “Dân chơi dân ca” tiếp tục hành trình khám phá văn hóa Việt.

Phương Mỹ Chi biến hoá trên sân khấu.

180 phút khán giả được ‘thưởng ngoạn’ 3 vùng văn hóa

Mở đầu tại miền Trung, Phương Mỹ Chi lần lượt đưa khán giả đến với Buôn trăng, Gối gấm, Ưng cái bụng và Nữ công gia chánh. Không gian Tây Nguyên được tái hiện qua hoạt cảnh lấy cảm hứng từ đời sống đồng bào Ê Đê trong Ưng cái bụng, trong khi sự xuất hiện của Phương Ly ở Nữ công gia chánh trở thành ‘tâm điểm’ cho màn tái ngộ được mong chờ của hai nữ nghệ sĩ trẻ.

“Con thuyền” văn hóa sau đó tiến về phương Bắc với liên khúc Trẩy hội làng, Đẩy xe bò x Vũ trụ có anh, Chọn mặt gửi vàng, và tiết mục đặc biệt - À lôi cùng màn trình diễn của Double2T, tiếp đến là Thử lòng quân tử, Bóng phù hoa và Xây xẩm. Rapper Pháo góp phần khuấy động không khí qua màn catwalk “thần sầu” trong Vũ trụ có anh trong khi Double2T xuất hiện với Chọn mặt gửi vàng và màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của nam rapper.

Phương Mỹ Chi và NSND Thanh Ngoan trong tiết mục 'Xây xẩm':

Tâm điểm của chặng miền Bắc có lẽ thuộc về Thử lòng quân tử, khi Phương Mỹ Chi đưa Hát Xoan Phú Thọ lên sân khấu, thông qua các trích đoạn Xin huê, Đố huê, với sự hiện diện của các nghệ nhân đến từ 4 phường Xoan gốc. RHYDER cũng xuất hiện trong phần rap của ca khúc này, mang đến một điểm nhấn chỉ có tại đêm diễn Hà Nội. Sau đó, ca khúc Xây xẩm - lấy cảm hứng từ chất liệu hát Xẩm vang lên, với sự xuất hiện bất ngờ của NSND Thanh Ngoan khi kết hợp rất thăng hoa với Phương Mỹ Chi.

Hành trình được khép lại tại chặng miền Nam - vùng đất được xem như nguồn cội của Phương Mỹ Chi. Khởi nguồn bằng tiếng ngâm thơ đầy trữ tình của NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trinh Trinh mở ra chiều kích văn hóa đậm chất Nam Bộ trước khi Liễu yếu đào tơ vang lên cùng sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định. Nam diễn viên tiếp tục đồng hành cùng Phương Mỹ Chi trong phần trình diễn Dắt anh chơi hội, trong khi Nguyễn Hùng mang đến phần trình diễn Có nhau và Lỡ thương nhau gây bão mạng xã hội ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Phương Ly cùng NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trinh Trinh xuất hiện bất ngờ.

Hát Xoan Phú Thọ là một trong những chất liệu văn hóa nổi bật được Phương Mỹ Chi và ê-kíp mang vào Dân chơi dân ca. Tại Day 2, sự tham gia của các nghệ nhân đến từ 4 phường Xoan cổ từ Phú Thọ góp phần tái hiện không gian diễn xướng truyền thống ngay trên sân khấu hiện đại. Đặc biệt, đây là một trong những chương trình giải trí đại chúng hiếm hoi cả 4 trùm phường Xoan cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Dàn khách mời đặc biệt của Phương Mỹ Chi

Bên cạnh NSND Tự Long còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội từ miền Nam NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Trinh Trinh tại phần trình diễn ca khúc Liễu yếu đào Tơ trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Dân chơi dân ca Day 2. Nếu những phần trình diễn trước đó mang đến nguồn năng lượng đầy bùng nổ thì sự cân bằng được thể hiện ở sân khấu này, song song đó còn khéo léo mang vào dấu ấn đặc trưng của hai nghệ sĩ gạo cội gắn liền với sân khấu cải lương những năm 1990.

Sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long như một minh chứng cho mối liên kết nghệ thuật giữa đàn anh cùng Phương Mỹ Chi. Trong khi đó, NSƯT Trinh Trinh cũng là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, đồng thời cũng đã góp mặt tại đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM vừa qua và nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Phương Mỹ Chi và RHYDER.

Trước thềm nhạc hội, Phương Mỹ Chi công bố 4 khách mời Phương Ly, RHYDER, Double2T và Nguyễn Hùng. Sự góp mặt của các nghệ sĩ tạo nên những màn kết hợp đa dạng, đồng thời phản ánh các mối liên kết âm nhạc và cá nhân trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Và ngay trên sân khấu, khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ rapper Pháo - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam.

Phương Mỹ Chi chia sẻ sự góp mặt của Pháo là một bất ngờ dành tặng khán giả. Màn hội ngộ của hai nghệ sĩ trong Vũ trụ có anh mang đến một màu sắc thú vị trong sự reo hò của khán giả.

Phương Mỹ Chi tái hiện hình ảnh trong MV "Thiên đường với người thương".

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là phiên bản ballad của Thiên đường với người thương - ca khúc mở ra dự án Dân chơi dân ca và đánh dấu một chặng đường sáng tạo của Phương Mỹ Chi - được giới thiệu lần đầu trên sân khấu. Nếu phiên bản remix mang đến không khí sôi động với hình ảnh xích lô cưới chở Phương Mỹ Chi và Bảo Định đi mời cưới thì phiên bản ballad ở phần kết lại đưa không gian về trạng thái lắng đọng. Bản phối của DTAP được nâng đỡ bởi các nhạc cụ và đạo cụ mang dấu ấn vùng miền như đàn chén, đàn nguyệt, sênh tiền, đàn T’rưng, sáo và cồng chiêng.

Trong phần kết, Phương Mỹ Chi mời thạc sĩ Thạch Thị Út Linh - cố vấn văn hóa và chuyên môn của MV - trực tiếp biểu diễn điệu múa Robam cổ điển. Sự trở lại của Hội đồng cố vấn đã đồng hành cùng nữ ca sĩ trong dự án cũng trở thành khoảnh khắc tri ân dành cho những người góp phần hoàn thiện hành trình văn hóa của Dân chơi dân ca.

Phương Mỹ Chi mang tới một show diễn mãn nhãn.

Ảnh, video: BTC