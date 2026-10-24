Phương Mỹ Chi và người thương công khai đi xem concert BIGBANG

Tối 24/10, concert của BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả đến hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động. Sự kiện quy tụ nhiều người hâm mộ thuộc các thế hệ, trong đó có những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi cũng có động thái liên quan đến đêm nhạc được mong chờ này. Tuy nhiên, người đồng hành cùng nữ ca sĩ lại là một nhân vật đặc biệt, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Cụ thể, chị gái của Phương Mỹ Chi đã đăng tải hình ảnh check-in tại concert BIGBANG trên trang cá nhân. Đáng chú ý, cô còn đính kèm ca khúc Haru Haru - một trong những bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Phương Mỹ Chi cùng "người thương" là chị gái đi xem trực tiếp concert BIGBANG Hà Nội.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù không trực tiếp chia sẻ nhiều thông tin, bài đăng của chị gái Phương Mỹ Chi vẫn cho thấy sự hào hứng dành cho đêm diễn của BIGBANG. Việc lựa chọn Haru Haru càng khiến những khán giả yêu mến nhóm nhạc này có thêm lý do để bàn luận, bởi đây là ca khúc từng gắn với nhiều kỷ niệm của cộng đồng V.I.P trong suốt hành trình hoạt động của nhóm.

Không ít khán giả cũng nhân dịp này nhắc đến Phương Mỹ Chi, bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nữ ca sĩ tổ chức một đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động Mỹ Đình trong tương lai. Những bình luận mang tính kỳ vọng cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc tại sân vận động, đồng thời phản ánh tình cảm mà khán giả dành cho giọng ca sinh năm 2003.

Phương Mỹ Chi vốn được biết đến với hình ảnh nghệ sĩ trẻ theo đuổi âm nhạc mang bản sắc Việt, đồng thời không ngừng thử nghiệm những màu sắc mới trong quá trình hoạt động. Vì vậy, việc cô được nhắc đến trong câu chuyện bên lề concert BIGBANG cũng tạo nên sự giao thoa thú vị giữa các thế hệ nghệ sĩ và người yêu nhạc.

Khán giả cũng trông chờ Phương Mỹ Chi tổ chức những đêm nhạc hoành tráng ở sân vận động như BIGBANG.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với Kpop, sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Dấu ấn âm nhạc cùng phong cách biểu diễn riêng của G-Dragon, Taeyang và Daesung góp phần giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt nhiều năm. Bởi vậy, thông tin nhóm trở lại Việt Nam biểu diễn đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với cột mốc 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Đặc biệt, hành trình này đánh dấu sự trở lại của ba thành viên sau khoảng 9 năm, mang ý nghĩa đáng nhớ đối với những khán giả đã chờ đợi màn tái xuất của nhóm trong thời gian dài.

Sức hút của sự kiện còn được thể hiện qua tốc độ tiêu thụ vé. Theo thông tin được công bố, vé của cả hai đêm diễn đều bán hết sau hơn một giờ mở bán đại chúng vào ngày 17/8. Hệ thống bán vé từng ghi nhận khoảng 150.000 lượt truy cập đồng thời, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho concert.

Trước ngày diễn ra chương trình, thị trường mua bán lại cũng xuất hiện những lời rao vé VIP với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá ban đầu. Những diễn biến này phần nào cho thấy sức hút của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động. Với nhiều người hâm mộ, concert tại Hà Nội không chỉ là cơ hội thưởng thức âm nhạc trực tiếp mà còn là dịp sống lại những kỷ niệm gắn với các ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm.

BIGBANG duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động.