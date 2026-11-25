Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, mang đến những tiết mục âm nhạc đặc sắc nhằm tôn vinh bản sắc và vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Trong đó, Phương Mỹ Chi là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng Noo Phước Thịnh trong tiết mục Made In Vietnam.

Xuất hiện trên sân khấu quy mô lớn, nữ ca sĩ mang đến loạt tiết mục gồm Made In Vietnam, Lý quạ kêu, Rock hạt gạo... Với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn tự tin và nguồn năng lượng dồi dào, Phương Mỹ Chi nhanh chóng khuấy động không khí chương trình.

Đáng chú ý, các tiết mục của nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong tư duy âm nhạc. Từ chất liệu dân gian được làm mới đến những giai điệu mang tinh thần hiện đại, Phương Mỹ Chi cho thấy nỗ lực đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Đây cũng là hướng đi đã trở thành dấu ấn riêng của giọng ca sinh năm 2003 trong những năm gần đây.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với set diễn khá dài trong đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư, một chi tiết khác tại Muôn Sắc Việt Nam lại khiến người hâm mộ không khỏi chú ý. Đó là sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định, người từng hóa thân thành chú rể của Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương.

Cùng góp mặt trong một chương trình nghệ thuật, Phương Mỹ Chi và Bảo Định được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ có màn hội ngộ đặc biệt trên sân khấu. Thế nhưng, mong đợi này đã không trở thành hiện thực khi cả hai không có tiết mục kết hợp hay khoảnh khắc biểu diễn chung. Nói cách khác, dù cùng xuất hiện tại Mỹ Đình, Phương Mỹ Chi và Bảo Định lại phải tạm chia tay trên sân khấu.

Chi tiết này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Bởi thời gian qua, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã có nhiều dịp đồng hành cùng nhau, đặc biệt trong quá trình quảng bá MV Thiên đường với người thương. Hình ảnh cả hai kết hợp ăn ý trong sản phẩm âm nhạc, cùng những tương tác tự nhiên đã tạo được sự chú ý và khiến khán giả thích thú.

Chú rể của Phương Mỹ Chi - Bảo Định cũng tham gia biểu diễn tại chương trình.

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định xây dựng hình ảnh một cặp đôi với câu chuyện tình yêu mang màu sắc lãng mạn. Sự kết hợp này cũng mở ra một khía cạnh mới trong hình ảnh nghệ thuật của nữ ca sĩ, đồng thời giúp Bảo Định được công chúng chú ý nhiều hơn khi xuất hiện bên cạnh giọng ca Bóng phù hoa.

Chính vì vậy, việc cả hai cùng tham gia một sự kiện lớn nhưng không có màn kết hợp khiến khán giả càng mong chờ một dịp tái hợp trong tương lai. Dẫu vậy, sự vắng mặt của tiết mục chung không làm lu mờ dấu ấn riêng mà mỗi nghệ sĩ để lại tại chương trình.

Nếu Phương Mỹ Chi tiếp tục gây ấn tượng với những màn trình diễn đậm tinh thần văn hóa Việt, Bảo Định cũng có cơ hội góp mặt trong một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn. Còn với người hâm mộ, cuộc hội ngộ tiếp theo của bộ đôi trên sân khấu có lẽ vẫn là điều được chờ đợi sau màn tạm chia tay đầy tiếc nuối tại Mỹ Đình.