Phương Mỹ Chi và chú rể 32 tuổi bị bắt quả tang ôm nhau sau đám cưới

Một cái ôm ngắn sau khi tiết mục kết thúc bất ngờ trở thành khoảnh khắc được nhắc đến nhiều sau đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca. Nhân vật chính là Phương Mỹ Chi và Bảo Định, cặp đôi từng khiến khán giả thích thú khi hóa thân thành vợ chồng trong MV Thiên đường với người thương.

Đoạn clip Phương Mỹ Chi và Bảo Định ôm nhau được một khán giả quay lại.

Theo đoạn clip được một khán giả có mặt tại chương trình ghi lại, sau khi hoàn thành tiết mục trên sân khấu và cùng di chuyển vào phía sau hậu trường, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã trao nhau một cái ôm. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận.

Một bộ phận khán giả tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cả hai, đặc biệt sau màn tái hiện đám cưới từng gây chú ý trong MV. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng hành động này đơn thuần là cái ôm chúc mừng, cảm ơn giữa hai đồng nghiệp sau khi hoàn thành một tiết mục.

Cái ôm của Phương Mỹ Chi và Bảo Định khiến mạng xã hội xôn xao.

Sự chú ý dành cho Phương Mỹ Chi và Bảo Định càng tăng khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong một tiết mục đặc biệt tại Dân Chơi Dân Ca. Trên sân khấu trước khoảng 5.000 khán giả ở TP.HCM, cặp đôi tái hiện hình ảnh đám cưới trong Thiên đường với người thương, tạo nên một màn trình diễn vừa mang tính kết nối với sản phẩm âm nhạc trước đó, vừa đem lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Sau đêm diễn, Bảo Định dành nhiều lời khen cho Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp. Nam diễn viên thừa nhận bản thân vẫn còn nguyên cảm xúc sau một đêm nhạc mà anh gọi là "một ký ức rực sáng".

Bảo Định cho biết anh tự hào khi chứng kiến Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự mang đến một sân khấu được đầu tư chỉn chu, kết hợp giữa phần nghe và phần nhìn. Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành thời gian đến ủng hộ mình trong lần xuất hiện đặc biệt này.

Đáng chú ý, Bảo Định dành riêng lời tri ân cho Phương Mỹ Chi vì đã mời anh tham gia đêm nhạc. Với nam diễn viên, lời mời không chỉ mang đến một cơ hội xuất hiện trên sân khấu mà còn là một trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi tổ chức "đám cưới" tại đêm nhạc.

Anh viết: "Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã cho anh một cơ hội, một thử thách và một xúc cảm tuyệt vời khi mời anh trở thành khách mời cho đêm nhạc hội của em". Bảo Định đồng thời cảm ơn ê-kíp của nữ ca sĩ vì đã chăm sóc anh và gia đình chu đáo trong suốt chương trình.

Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng đáp lại lời nhắn của đàn anh. Nữ ca sĩ viết: "Anh đã là một phần rất đặc biệt cho hành trình này của em! Cảm ơn anh lần nữa. Em rất hạnh phúc".

Chính màn tương tác qua lại này tiếp tục khiến khán giả thích thú. Những lời nhắn tình cảm, cộng thêm khoảnh khắc ôm nhau sau sân khấu, vô tình khiến câu chuyện "đẩy thuyền" giữa hai người tiếp tục được nối dài.

Dẫu vậy, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Những hình ảnh được khán giả chú ý hiện chủ yếu xuất phát từ sự ăn ý của cả hai trong các sản phẩm và sân khấu có chung sự xuất hiện.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định liên tục được khán giả đẩy thuyền.

Vì thế, thay vì một câu chuyện tình được xác nhận, sức hút của cặp đôi hiện nằm ở chính sự tương tác tự nhiên và khả năng tạo cảm xúc cho người xem. Sau màn tái hiện đám cưới trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca, có lẽ "chiếc thuyền" Phương Mỹ Chi - Bảo Định sẽ còn tiếp tục được khán giả nhiệt tình chèo lái trong thời gian tới.