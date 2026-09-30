Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi đón tin vui

Phương Mỹ Chi là một trong những nữ ca sĩ trẻ được chú ý của làng nhạc Việt nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, những màn kết hợp của cô với các đồng nghiệp cũng thường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Mới đây, người hâm mộ Phương Mỹ Chi vỡ òa khi nữ ca sĩ và Bảo Định chính thức đón tin vui tại một giải thưởng. Cụ thể, cả hai giành được lượt bình chọn cao nhất ở hạng mục Cặp đôi đẹp nhất năm với tổng cộng 52.063 lượt bình chọn.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định đón tin vui khi được bình chọn nhiều nhất ở hạng mục Cặp đôi đẹp nhất năm tại một giải thưởng.

Đây là thành quả đáng chú ý sau gần 2 tháng kể từ khi Phương Mỹ Chi và Bảo Định kết hợp trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng thời tạo nên những tương tác thú vị giữa hai nghệ sĩ.

Trước đó, Bảo Định từng trực tiếp kêu gọi khán giả bình chọn cho anh và Phương Mỹ Chi tại hạng mục này. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Thiên Đường Với Người Thương đã vô cùng may mắn dành được cảm mến của mọi người, và sự yêu mến ấy cũng được dành riêng cho Định và Chi. Thật lòng biết ơn mọi người".

Đáp lại lời kêu gọi bình chọn từ Bảo Định, Phương Mỹ Chi cũng thể hiện mong muốn nhận giải khi để lại bình luận ngắn gọn: "Em muốn đậu môn này!".

Đến nay, khi thời gian bình chọn chính thức khép lại, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã đứng đầu hạng mục Cặp đôi đẹp nhất năm với 52.063 lượt bình chọn. Kết quả này cho thấy màn kết hợp của cả hai nhận được sự yêu mến đáng kể từ khán giả.

Phương Mỹ Chi và nam diễn viên 32 tuổi có màn kết hợp ăn ý trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có màn kết hợp khá ăn ý. Sự hòa quyện giữa giọng hát, hình ảnh và cách tương tác của hai nghệ sĩ tạo nên một sản phẩm trẻ trung nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng của Phương Mỹ Chi. Sau khi MV phát hành, nhiều khán giả dành lời khen cho sự phối hợp của cả hai và tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi.

Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trong công việc. Cả hai dành cho nhau sự ủng hộ khi đối phương thực hiện các dự án nghệ thuật, qua đó càng khiến người hâm mộ thích thú. Tuy nhiên, những tương tác này được cả hai thể hiện trong mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và chưa có thông tin cho thấy họ đang hẹn hò.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Về phía Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ vẫn tập trung cho hoạt động nghệ thuật và những dự án âm nhạc riêng. Sau thời gian tạo dấu ấn với các sản phẩm mang màu sắc dân gian kết hợp hơi thở hiện đại, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ. Những thành tích, sản phẩm âm nhạc và màn kết hợp mới của nữ ca sĩ thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Tin vui cùng Bảo Định tại hạng mục Cặp đôi đẹp nhất năm cũng là một dấu mốc đáng nhớ với Phương Mỹ Chi. Dù chỉ là đồng nghiệp, sự ăn ý của cả hai trong MV Thiên Đường Với Người Thương đã giúp họ nhận được tình cảm lớn từ khán giả.

Khán giả hy vọng cả hai sẽ có thêm màn kết hợp trong tương lai gần.